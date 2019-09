Fredag rykket statsminister Erna Solberg (H) ut med støtte til at det bør utredes en alternativ trasé for nye T-banetunnel. Det er en viktig valgkampsak for Høyre i Oslo.

Fakta: Dette er forslagene Ap, SV, MDG og Rødt vil ha ny T-banetunnel gjennom sentrumskjernen, i tråd med Ruters anbefaling. Stortinget stasjon blir det store knutepunktet. Det blir nye stasjoner på Bislett og nederst på Grünerløkka. Forslaget er utredet. Nyeste kostnadsanslag (2014) er på 17,4 milliarder kroner (19 mrd. i dag), men med en usikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Høyre vil heller legge ny tunnel langs Ring 2, med nye stasjoner på Bislett, Ullevål, Sagene og øvre Grünerløkka. De ønsker at forslaget skal utredes og deretter vedtas hvis det er gjennomførbart. Det finnes ikke et kostnadsanslag for en slik løsning ennå. Tunnelen vil bli lenger. Samtidig kan den i større grad legges i fast fjell, som ofte er rimeligere.

Før sommeren vedtok venstresideflertallet i bystyret at ny tunnel skal gå gjennom sentrumskjernen. De borgerlige ønsker tunnelen lagt lenger ut i byen, for å få T-banedekning til nye områder av indre by.

– Det er veldig bra at Erna Solberg sier at kommunen skal bestemme dette selv. Men det blir dumt når Høyre tar med sin egen statsminister ut på tur til Sagene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sagene er et av stedene Høyre ønsker stasjon i fremtiden.

Oslo Høyre

– Denne tunnelen burde allerede ha vært under bygging. Høyre hevder en ny utredning kan ta inntil to år. Jeg minner om at det tok ti år med utredning før vi vedtok en løsning. Fagfolkene gikk gjennom en rekke alternativer før de landet på en anbefaling, sier Johansen.

Et av de store usikkerhetsmomentene fremover, er om utsettelsen av Fornebubanen fra 2025 til 2027 vil ha ringvirkninger. Høyre mener det kan bety at en alternativ T-baneutredning kanskje kan gjøres uten at det i praksis blir forsinkelser.

– Jeg har ingen erfaring med at ting tar kortere tid enn vi tror, sier Raymond Johansen.

– Beslutningen er allerede fattet

Også Sunniva Eidsvoll, gruppleder og annenkandidat for Oslo SV, reagerer kraftig på statsministerens utspill.

Oslo kommune/Sturlason

– Jeg synes statsministeren fra Bergen kan holde seg langt unna hvor tunnelen i Oslo skal gå. Hennes viktigste oppgave er å bidra med finansieringen, ikke å sette seg ned og bestemme hvor stasjonene skal ligge, sier Eidsvoll.

– Hun blander seg ikke bare inn i valgkampen i Oslo, men går også imot en flertallsbeslutning som allerede er fattet. Det er utidig, sier Eidsvoll også.

SV-kandidaten trekker frem regjeringens bompengeforlik, som er lagt på bordet som et tilbud til Oslo og Akershus om mer penger til kollektivtransport. Samtidig innebærer det, hvis Oslo-politikerne sier ja, at fremtidige prosjekter ikke kan fullfinanseries av bompenger, men i stedet på dekkes 20 prosent av kommunene selv.

I Oslo kan det gi problemer for fremtidige planer om nye trikkestrekninger, blant annet langs Ring 2.

– Det er fascinerende at tunnelutspillet kommer nå, når det statsministeren har brukt mest tid på i valgkampen, er å gi Frp gjennomslag for bompengekutt og skape problemer for oss, sier Eidsvoll.

Kaller det «en hundreårstabbe»

Et sentralt argument for Høyre er at en T-banetrasé som i større grad følger Ring 2, vil bety T-banedekning til områder i indre by som i dag er helt uten. Prisen er at antall avganger til Stortinget stasjon, det påtenkte knutepunktet, ikke dobles. I stedet vil mange reisende til sentrum måtte ha overgang eller vente på neste bane.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg kaller det «en hundreårstabbe» å bygge ny tunnel i sentrumskjernen.

– Når du bygger nytt må du sørge for å få flere stasjoner. Vi vil ha en på Sagene, en på Grünerløkka som også dekker Torshov og en ved Ullevål sykehus, i tillegg til Bislett. Da vil mange får et bedre kollektivtilbud, sier Solberg.

Siden Høyre vil prioritere T-bane til etablerte boligstrøk forran avganger til sentrum, spør byrådsleder Raymond Johansen (Ap) retorisk om de også ser for seg kraftig utbygging der for å gi T-banen et størst mulig passasjergrunnlag.

– Skal de fortette kraftig på Sagene? Ser de for seg å ta av Voldsløkka eller kolonihagene for å bygge blokker, spør Johansen.

– Hvorfor vil de ha T-bane til Ullevål når vi allerede ruster opp trikken dit, spør han videre.

Han mener utredningen som lå til grunn for tunnelbeslutningen, svarte på bestillingen det daværende borgerlige byrådet i Oslo kom med til Ruter.

– Vi skal bygge boliger på Økern, på Løren, på Breivoll, i Groruddalen og deler av Oslo vest og sør. Ved T-banestasjoner kommer den store veksten i befolkningen. Vi må øke kapasiteten fra der folk bor og dit de skal, som er til sentrum, sier Johansen.