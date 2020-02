Klokken 05.00 på morgenen sto en lege i gult verneutstyr på døren til en familie i Oslo Vest. Da hadde familien ventet i 15 timer på at de skulle testes for det nye koronaviruset.

Presset på legevaktene er så stort at voksne og barn må vente lenge for å bli testet for det nye koronaviruset. I mellomtiden må de holdes isolert fra andre, i frivillig karantene i eget hjem.