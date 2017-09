Knusende dom mot Westerdals, må tilbakebetale 30 millioner kroner

Oslo tingrett slår fast at skolen har overfakturert elevene sine i en årrekke.

Ifølge Erling Løken Andersen, grupperepresentant for de saksøkende eks-studentene, er det nå er full jubel blant de 472 saksøkerne.

– Det føles fantastisk! Retten var enig med oss på så og si alle punkter. Nå håper vi dette setter et endelig punktum for saken, sier Andersen til Aftenposten.

Totalt skal i overkant av 29 millioner kroner tilbakebetales til skolens tidligere elever. I tillegg er Westerdals dømt til å betale over 4 millioner i saksomkostninger til saksøkerne.

«Det kan ikke forventes at elevene uten noen nærmere foranledning skulle sette seg inn i skolens budsjetter, regnskaper og kommunikasjon med myndighetene for å få avklart om det ble innkrevd for meget i skolepenger,» heter det i Oslo tingretts dom.

Fakta: om Westerdals-saken * Startet med en rekke avsløringer om den private skolen Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT) i Dagens Næringsliv høsten 2015. * Det ble avdekket at skolens forløper, Westerdals School of Communications (WSoC), ga myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012. * Kunnskapsdepartementet anmeldte Westerdals og krevde tilbakebetaling av totalt 84 millioner kroner i uberettiget statsstøtte. Tidligere år inngikk skolen et forlik med departementet om å betale tilbake 42 millioner kroner. * Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men besluttet i juni 2017 å frafalle siktelsen på grunn av bevisets stilling. * Departementet mener også en transaksjon på over 100 millioner kroner fra Westerdals og to andre skoler til Anthon B Nilsen-konsernet var ulovlig, men har ikke anmeldt forholdet siden pengene er tilbakebetalt. * Dagens Næringsliv avdekket også at WSoC i en tiårsperiode krevde over dobbelt så mye i skolepenger som loven gir adgang til. 1.300 studenter gikk til søksmål for å få tilbake pengene. I fjor inngikk to tredjedeler av studentene et forlik med skolen. * Rundt 470 tidligere studenter godtok ikke forliket. De stevnet skolen for rundt 29 millioner kroner. I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag. Rettssaken pågikk i Oslo tingrett frem til 29. august. * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpnet sak etter avsløringene i DN. Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader. * I mars i år kjøpte Høyskolen Kristiania Westerdals Oslo ACT fra Anthon B. Nilsen Utdanning AS * Onsdag slo Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke. Westerdals er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til de tidligere elevene som har saksøkt skolen.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Ble avslørt i 2015

Totalt har 472 studenter saksøkt sin tidligere skole, Westerdals School of Communications (WSoC), forløperen til dagens Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Studentene krevde 29 millioner tilbakebetalt fordi skolen tok for mye betalt i skolepenger i årene 2003–2012. I tillegg krevde en gruppe studenter som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag.

Det var Dagens Næringsliv som høsten 2015 avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år. Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.

Saken oppdateres.