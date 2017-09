* Startet med en rekke avsløringer om den private skolen Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT) i Dagens Næringsliv høsten 2015.

* Det ble avdekket at skolens forløper, Westerdals School of Communications (WSoC), ga myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012.

* Kunnskapsdepartementet anmeldte Westerdals og krevde tilbakebetaling av totalt 84 millioner kroner i uberettiget statsstøtte. Tidligere år inngikk skolen et forlik med departementet om å betale tilbake 42 millioner kroner.

* Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men besluttet i juni 2017 å frafalle siktelsen på grunn av bevisets stilling.

* Departementet mener også en transaksjon på over 100 millioner kroner fra Westerdals og to andre skoler til Anthon B Nilsen-konsernet var ulovlig, men har ikke anmeldt forholdet siden pengene er tilbakebetalt.

* Dagens Næringsliv avdekket også at WSoC i en tiårsperiode krevde over dobbelt så mye i skolepenger som loven gir adgang til. 1.300 studenter gikk til søksmål for å få tilbake pengene. I fjor inngikk to tredjedeler av studentene et forlik med skolen.

* Rundt 470 tidligere studenter godtok ikke forliket. De stevnet skolen for rundt 29 millioner kroner. I tillegg krever en gruppe studenter som gikk på tre linjer for Film og TV, Scenografi og Event og Studio 3D, som skolen uriktig opplyste var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag. Rettssaken pågikk i Oslo tingrett frem til 29. august.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpnet sak etter avsløringene i DN. Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader.

* I mars i år kjøpte Høyskolen Kristiania Westerdals Oslo ACT fra Anthon B. Nilsen Utdanning AS

* Onsdag slo Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert elevene i en årrekke. Westerdals er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til de tidligere elevene som har saksøkt skolen.

(Kilde: NTB)