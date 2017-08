Festivaler handler om mer enn musikken. I tillegg til å få med deg flest mulig gode konserter, skal du ha det mest mulig komfortabelt, finne vennene dine mellom konsertene, unngå å være en upopulær festivalgjenger og helst ikke tømme sparekontoen.

Her er fem tips fra oss til deg:

1. Avtal hvordan du finner vennene dine på forhånd

Dette er kanskje det største problemet på festivaler. Ingen liker festivalgjengeren som står midt i en gruppe mennesker under konserten og brøler: «VI STÅR VED LYDTELTET!»

Alle står sånn omtrent ved lydteltet, så dette kan du bare glemme. Finn et gjenkjennelig punkt, for eksempel ved trærne på Amfiscenens høyre side, og møt vennene dine der.

Under kan du se et system for å finne vennene dine. Denne har vi ikke funnet på selv, men det er helt genialt.

Du deler inn området fra venstre til høyre i bokstaver, og området bakover fra scenen i tall. Da får du et enkelt rutenett du kan forholde deg til, istedenfor at alle møtes «VED LYDTELTET»

Anders Veberg

Her er et eksempel på hvor enkel kommunikasjonen kan være om du følger dette systemet:

2. Unngå de verste køene (med bare litt planlegging)

En veldig positiv ting med festivaler, er at artistene er presise. Det meste er ganske forutsigbart, og derfor kan du enkelt planlegge deretter.

Derfor: Med mindre det er favorittbandet ditt som står på scenen og spiller låten du fikk ditt første kyss til, er det kanskje like lurt å gå fem minutter før konserten er ferdig for å gå på do.

Dersom du ikke har magefølelsen inne på akkurat disse tidspunktene, kan en tommelfingerregel være at konserten du ser på slutter omtrent fem minutter før konserten på naboscenen starter.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

3. Pakk lurt for kvelden som kommer

Selvfølgelig går du ikke rundt i genser under de første konsertene når solen steker. Men det blir kaldt om kvelden, også i Oslo i august.

Her er en pakkeliste som burde være selvsagt, men som kanskje ikke alltid er det:

Genser, så du sparer noen hundrelapper på en hettegenser du aldri ser igjen.

Solbriller, så du sparer noen hundrelapper på et par du aldri ser igjen.

Nødlader, så du sparer noen hundrelapper på en ny på området

Ørepropper. Tinnitus er ikke noe du ønsker deg. Disse får du gratis i baren på området, men det er verdt å investere i noen skikkelige.

Regnjakke, av åpenbare grunner. Om jakken også kan brukes som sitteunderlag, er det en bonus!

Dessuten kan det ikke understrekes hvor viktig det er med godt fottøy. Faktisk er det øverst på listen med tips fra Øyafestivalens presseansvarlig, Jonas Prangerød:

– Ikke ta på deg det som passer best når du går på klubb en vanlig lørdagskveld. Ta på noe som du kan rusle rundt med i en park i kanskje ti timer.

Monica Strømdahl / Aftenposten

4. Det er lov å forlate området

Og apropos det å spare penger: Dersom du skal leve hele livet ditt i Tøyenparken fra onsdag ettermiddag til lørdag kveld, kan det gå hardt ut over sjekkheftet. Det er også slitsomt.

Derfor – husk at det er lov til å ta en pause. Det er minst én dagligvarehandel helt i nærheten av festivalområdet, og et par knekkebrød og medbrakt brus/annen drikke i parken være en god og rimelig erstatning for det som blir servert på området.

Eventuelt kan du se etter noen av våre matanmelderes anbefalte spisesteder nær Tøyen.

5. Er du høy? Gå bakover.

Dette tipset går til alle som er høyere enn 185 cm. Selv om du personlig kan få en fin konsertopplevelse av å stå langt foran, er det en forferdelig nedtur for de litt kortere publikummerne bak deg. Dette gjelder spesielt under sanger der det er naturlig å svaie sidelengs.

I en perfekt verden ville publikum deles inn etter høyde. Slik er det selvfølgelig ikke, men ta dette som en del av verdens viktigste festivalregel: Ikke vær kjip.