Den siste uken har Oslo opplevd flere skyteepisoder, som ifølge Oslo-politiet kan ha sammenheng med hverandre:

Totalt er tre menn siktet av politiet i forbindelse med saken.

Begge personene som ble skadet under skytingen på Majorstuen – en 33 år gammel mann og en 26-åring som bor på adressen der skytedramaet fant sted – er siktet for drapsforsøk. Det samme er en 27 år gammel slektning av 33-åringen.

I tillegg er en fjerde person pågrepet i forbindelse med den omfattende etterforskningen politiet gjennomfører etter skyteepisodene, ifølge VG.

Skutt 26-åring nekter straffskyld

Lørdag ettermiddag ble 26-åringen besluttet fengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. To av disse ukene vil han være i fullstendig isolasjon, ifølge Vegard Hunstad, som er 26-åringens forsvarer.

– Han stiller seg uforstående til at han er siktet for drapsforsøk. Han kan vise til at han selv er skutt i armen, sier Hunstad til Aftenposten.

Forsvareren opplyser at hans klient nekter straffskyld og derfor har anket avgjørelsen. Hunstad ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet ytterligere.

Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.

Den siktede 33-åringen hadde allerede godkjent fengsling i forkant av møtet i tingretten.

Fem skyteepisoder i Oslo på to uker: Men politiet og Osloborgere mener fortsatt at hovedstaden er en trygg by.

Tingretten vil løslate siktet 27-åring

Tingretten slo lørdag ettermiddag fast at 27-åringen, som også var siktet for medvirkning til drapsforsøk, skal løslates. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og mannen vil derfor forbli fengslet inntil lagmannsretten har vurdert saken.

Den 27 år gamle mannen var den første som ble pågrepet torsdag, og den eneste av de tre involverte i skytingen på Majorstuen som ikke ble skadet.

– Det er en helt riktig vurdering av retten, ferdig snakket. Vi er ikke overrasket over avgjørelsen, fordi bevismaterialet var sjeldent tynt, sier 27-åringens forsvarer, Tor Even Gjendem, til Aftenposten.

Gjendem sier det er svært sjeldent at en tingrett løslater i en drapsforsøksak.

– Han er ikke kjent med en konflikt i det hele tatt. Min klient har gitt en grundig og detaljert forklaring, som ikke knytter ham til hendelsen på noe måte. Han har ingen rolle bortsett fra å ha meldt inn skuddskaden han fant på Etterstad, etter å ha blitt tilkalt, hevdet Gjendem til Aftenposten etter fengslingsmøtet lørdag.

Ifølge forsvareren er hans klient en slektning av den skutte 33-åringen.

Den siste av de fire pågrepne, en 31-åring, blir trolig framstilt for varetektsfengsling på mandag.