Kvinne i 20-årene tiltalt for drapsforsøk i Oslo sentrum

En 25 år gammel kvinne er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en 29 år gammel mann med kniv i Brugata i Oslo sentrum i juni.

Rettssaken mot den 25 år gamle kvinnen er berammet i Oslo tingrett i januar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Nå nettopp

Det var ved 23.30-tiden lørdag 13. juni i Brugata i Oslo at kvinnen stakk mannen flere ganger med en kniv i halsen, ansiktet og overkroppen, ifølge tiltalen.

Mannen fikk en stikkskade på halsen, samt kutt på kinnet og i armen. Ifølge tiltalen lyktes ikke kvinnen med å drepe mannen blant annet fordi personer på stedet grep inn. Mannens påførte skader var heller ikke livstruende.

Kvinnen er også tiltalt for grov kroppskrenkelse, for kroppsskade og for å ha båret kniv på offentlig sted.

Både mannen og kvinnen er fra Viken.

Saken er berammet 12. januar i Oslo tingrett. Det er satt av tre dager til saken.