Byråden ber om at det vurderes politianmeldelse av Gamla-festen: – Svært alvorlig og uakseptabelt

Siste helg før skjenkestopp var det høy partystemning på Oslo-utestedet Gamla. Nå er 31 smittet og 164 er satt i karantene.

Mange valgte å ta siste pils før skjenkestopp på utestedet Gamla. Det førte til et smitteutbrudd. Foto: Terje Pedersen, NTB

18. nov. 2020 17:50 Sist oppdatert 9 minutter siden

Ved midnatt 9. november stengte tappekranene i hovedstaden. Den mandagen valgte mange å benytte sjansen til å ta en siste pils ute på byen.

Det gjaldt blant annet på utestedet Gamla på Stortorvet.

Video fra utestedet viser at det på et tidspunkt var svært god stemning i løpet av kvelden. Folk danset ivrig og tett, skriver VG.

Nå er 31 gjester smittet. I tillegg er 164 personer satt i karantene.

De smittede skal være i aldersgruppen 25 til 35 år. Det opplyser pressesjef for bydel St. Hanshaugen, Christine Thune til Aftenposten.

Vurderer politianmeldelse

– Hendelsene på Gamla kvelden før skjenkestopp er svært alvorlige og uakseptabelt.

Det skriver næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i en e-post til Aftenposten.

– Vi har i dag bedt Næringsetaten vurdere reaksjoner, herunder politianmeldelse, legger hun til.

Evensen understreker samtidig at serveringsbransjen totalt sett har vært flinke til å etterleve smitteverntiltak.

– Da man valgte å innføre skjenkestopp var det ikke pga. at serveringsstedene ikke følger opp smitteverntiltak. Det var fordi man har en smittesituasjon i Oslo som krever kraftfulle tiltak for å redusere sosial kontakt.

– «Superspreder»-situasjon

Alarmklokkene begynte å ringe da bydelen hadde fått inn seks smittetilfeller, der alle hadde vært gjester på samme utested mandag 9. november.

«Disse smittetilfellene har ingen fellesnevner (utenom to stykker som var i samme følge). Det kan derfor se ut som vi har en såkalt «superspreder»- situasjon med en asymptomatisk bærer», skriver Thune i en e-post.

Det ble derfor besluttet at alle ansatte skulle pålegges karantene. I tillegg ble det sendt ut melding til alle gjester som hadde registrert seg på puben den aktuelle datoen.

Smittetallene steg raskt

Tirsdag ettermiddag hadde 17 personer testet positivt. Da kommenterte bydelen at de forventet at antall smittede kom til å stige.

De fikk rett. Onsdag formiddag var tallet altså på 31.

– Dette er en veldig kjedelig sak for alle involverte. Hvert smitte- og karantenetilfelle gir store konsekvenser privat, for jobb og studier. Dette er et eksempel på hvor galt det kan gå når mange samles til fest. Nå får vi bare håpe at ingen blir alvorlig syke, skriver bydelen i e-posten til Aftenposten.

Smitteteamet i bydelen er i full gang med å kontakte alle nærkontakter til de smittede.

Så langt er det bekreftet at én nærkontakt har fått en positiv prøve. Bydelen påpeker at antallet smittede som følge av «sekundær smitte» kan komme til å øke.

Vil ha dialog med etaten

Aftenposten snakket med daglig leder Rune Johansen ved Gamla onsdag kveld. Han ønsker ikke å kommentere en mulig anmeldelse mot stedet.

– Jeg har ingen kommentar til det du spør om nå. Vi har henvendt oss til Næringsetaten tidligere i dag for dialog. Nå venter vi på svar fra dem. Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier Johansen.

– Hvordan forklarer du det som har skjedd?

– Her viser jeg til kommentaren jeg ga til VG i dag, svarer Johansen.

Til VG har Johansen skrevet at de etter å ha sett videoen fra avslutningen på kvelden vil gjennomgå rutiner og risikovurdering.