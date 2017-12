14-åring anmeldt etter masseslagsmål på Oslo S

Ved 21-tiden lørdag meldte politiet om et masseslagsmål på Oslo S. Flere medier skrev at nærmere 100 ungdommer var til stede da slåsskampen brøt ut, men ikke alle deltok i kampene.

Nå sier politiet at det ikke var så mange ungdommer til stede som tidligere anslått.

– Vi fikk mange meldinger med flere tall, men mye tyder på at det var 20–30 ungdommer som var til stede, sier Arne Kristian Solbakken, seksjonsleder i Oslo politiets driftsenhet Sentrum/Grønland, til Aftenposten.

Påtraff 13–åringer

Ingen ble alvorlig skadet under masseslagsmålet, men en 16-åring ble kjørt til legevakt for sjekk. 16-åringen har også anmeldt en 14-åring for å ha slått ham i ansiktet.

14-åringen er hittil den eneste som er anmeldt i saken.

– Anmeldelsen ble gitt til en politipatrulje på stedet. 14-åringen var også på stedet, og ble anholdt av oss. Han ble senere overlatt til barnevernet, sier Solbakken.

På grunn av sin unge alder vil 14-åringen ikke få noe reaksjon fra politiet. Når det gjelder de andre ungdommene på stedet, har politiet sikret personalia på flere av disse.

– Vi har registrert flere navn, og vet at flere av ungdommene kom fra Groruddalen, Holmlia og Oslo sentrum. De fleste var i alderen 13–16 år. Vi har sikret video fra overvåkingskamera på stedet, og skal nå se hvilken rolle ungdommene har hatt, sier Solbakken, som foreløpig ikke vet hvorfor tenåringene sloss.

Enkelte medier meldte lørdag om at det ble brukt belter under slåsskampen. Solbakken kan foreløpig ikke bekrefte dette.

Flere slåsskamper

De siste par ukene har det vært flere masseslagsmål i Oslo-området. Blant annet barket flere ungdommer sammen utenfor Lillestrøm stasjon for to uker siden. Også der ble det meldt om bruk av belter. Det var også et masseslagsmål i bydel Nordstrand for noen dager siden. Mandag kveld skal mellom 40 og 50 ungdommer vært på Furuset da en ung mann ble knivstukket.

– Vi vet foreløpig ikke om det er noe sammenheng mellom disse hendelsene, men hvis det forekommer opplysninger om at det kan ha sammenheng med episoden på Lillestrøm, så vil vi samarbeide med Øst politidistrikt, sier Solbakken til Aftenposten i forkant av hendelsen mandag.

– Var slagsmålet på Oslo S planlagt på forhånd?

– Vi har ingen opplysninger om dette. Det kan være en tilfeldighet at så mange ungdommer var samlet på ett sted lørdag kveld.

