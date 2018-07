To menn pågrepet for sparkesykkel-vold

Politiet har pågrepet to menn fra Litauen som innrømmer at de var involvert da to menn forrige tirsdag kveld ble utsatt for grov vold i Møllergata i Oslo.

Fikk kraniebrudd

Den ene mannen fikk kraniebrudd og ble lagt i kunstig koma etter at han ble slått med en sparkesykkel i hodet. Mannen i 30-årene er nå ute av koma, men fortsatt ikke ved bevissthet.

Den andre mannen, som er i 40-årene, ble sendt til Legevakten uten alvorlige skader.

– De to personene har trolig blitt slått med en sparkesykkel som ligger igjen på stedet. Vitner opplyser at to personer har stukket fra stedet. Alle fire er menn, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt til Aftenposten etter hendelsen 10. juli.

Politiet fikk melding klokken 23.52 om to livløse personer i Møllergata.

– Trolig narkotikarelatert

Mandag ble to menn fra Litauen pågrepet for voldshendelsen, opplyser politiet i en pressemelding.

«De er begge avhørt og innrømmer at de er involvert i hendelsen», heter det i meldingen.

Politiet mistenker at volden er narkotikarelatert. De mistenkte mennene vil bli forsøkt fengslet onsdag.

Aftenposten følger saken