En ung kvinne kaster på seg flytevesten idet hun ser politibåten, men da er det for sent. Ved hjelp av kikkert har politibetjent Terje Trovum allerede registrert at hun manglet flytevest for fem sekunder siden.

Kvinnen får tilbud om å vedta et forenklet forelegg på 500 kroner. Dette er tydeligvis ikke så høyt beløp.

– Kan jeg betale her og nå? spør kvinnen og tar tak i lommeboken sin.

Det kan hun ikke gjøre. Dermed får hun med seg en giro.

– Det var hyggelig å bli kontrollert, bortsett fra forelegget da, smiler kvinnen som ikke ønsker navn i avisen.

Flere forelegg

I hele 2017 skrev politibetjentene i seksjon for trafikk- og sjøtjeneste ut 244 forelegg. I år passerte de 255 forelegg allerede ved utgangen av juni.

161 av disse for slurv med flytevester, mot 103 i hele i fjor.

Det er liten tvil om at det blir flere forelegg fremover.

Fakta: Her er båtregler det er lurt å kunne På båter som er over åtte meter lange må det være minst samme antall flytevester som personer om bord. Det er ikke krav om at folk har på seg vestene. Ved manglende vest kan politiet ilegge forenklet forelegg på 500 kroner. Når det gjelder båter under åtte meter, må alle om bord ha på seg vest. Manglende bruk vil gi forelegg på 500 kroner. Alle som er født 1.1.1980 eller senere må ha båtførerbevis for å føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med over 25 hestekrefter. Er båten mindre enn åtte meter og har inntil 25 hestekrefter, kan alle over 16 år føre disse. Brudd på dette betyr forelegg på 500 kroner. Promillegrensen for båtførere er 0,8 når båten er inntil 50 fot. For større båter er grensen 0,2. De som blir tatt med for høy promille blir som regel anmeldt.

Monica Strømdahl

– Hvis det er fint vær så varer båtsesongen i hvert fall ut september. Vi har inntrykk av at flere dropper vesten på varme dager, og i år har det vært en god del av disse. Høsten er også travel for oss på grunn av hummerfiske. Vi blir overrasket hvis ikke tallet blir mye høyere, sier politibetjent Håkon Finstad.

I tillegg er 18 personer anmeldt for båtpromille i årets første seks måneder, mot 23 i hele i fjor. Det skjer som regel hver helg, ifølge Finstad.

Når det gjelder fart, fikk 128 båtførere forelegg i fjor, mot 79 hittil i år. I første halvår ble det kontrollert 955 båter, mot 1840 i hele i fjor.

Manglet båtførerbevis

Alle som er født etter 1979 og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med mer enn 25 hestekrefter, må ha båtførerbevis.

Monica Strømdahl

Moritz (ønsker ikke etternavn i avisen) trodde at det gikk greit å lenge man var født i 1980. Han blir stoppet av politibåten i Lille Ostsund (også kjent som de dødes tjern) mellom Ostøya og Grimsøya i Bærum. Han får forelegg på 500 kroner for manglende båtførerbevis.

– Jeg kjører som regel kajakk og har veltet flere ganger fordi noen båtførere kjører for fort. Sånn sett er det fint at politibåten er ute og viser seg, sier Moritz.

Fakta: Oslo politidistrikts båter I vår ble muskelbunten Goldfish M12 satt i tjeneste. Det er Goldfish i Son som har bygget båten som har 1050 hestekrefter. Toppfarten er 70 knop. I tillegg til den 12 meter lange Klar som kom i vår, har politiet to båter til. Vekteren på 50 fot og har en toppfart på 40 knop. Den tredje båten er en Ibiza 25 sport. Dette er en 25 fots båt med 300 hk utenbordsmotor. Denne tilhørte Asker og Bærum politidistrikt før distriktene ble slått sammen.

Monica Strømdahl

– Jeg er dårlig rollemodell for dem som er om bord

Nye regler kom i 2015. Nå må alle passasjerer i båter under åtte meter ha redningsvest. I båter over åtte meter må man ikke ha redningsvesten på, men man må ha like mange redningsvester om bord som antallet personer.

I løpet av cirka to timer skriver politiet ut forenklede forelegg for seks tilfeller av manglende redningsvest.

På en av båtene var det åtte personer om bord, men det var vester bare til seks. Der ble det tusen kroner i forelegg for kapteinen.

Ingen av dem som mangler vest vil la seg intervjue. Noen av dem er unge, mens andre er godt voksne. Flere av dem blir flaue.

– Jeg er dårlig rollemodell for dem som er om bord, sier mannen som har med seg flere barn.

– Vi merker også at folk blir flaue når de blir tatt for å slurve med vest. Mange ser på seg selv som gode sjømenn. Det er dårlig sjømannskap å ikke ha med seg nok vester eller ikke bruke disse der det er påkrevd, konstaterer politibetjent Trovum.

Falsk trygghet

Det er langt fra alle som slurver med vester. Claus Richard Eriksen har med seg seks passasjerer om bord på turen fra Oslo til Drøbak. Der har alle store og små på seg flytevest.

– Vi har alltid på oss vester. Vi håper at flere og flere bruker vest, særlig de som har med seg barn, sier Eriksen.

Monica Strømdahl

Politiet roser familien og gir de yngste om bord lakrisbåter og krabbesnøre som premie. Gavene blir delt ut i forbindelse med Klar for sjøen-kampanjen som fokuserer på sikkerheten i sjøen.

De siste årene har politiet lagt merke til at stadig flere bruker vester som er pakket inn i en liten veske som kan plasseres rundt midjen.

– Slike vester har kommet på markedet de siste årene. Mange tror at de oppfyller kravet om å ha på seg vest når de har den i en rumpetaske rundt livet, men dette oppfyller ikke kravene. Dette gir bare falsk trygghet. Vesten må ut av vesken og tas på, understreker Trovum.