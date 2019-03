Pistolen var trolig et softgun.

– Vi har kommet over fire gutter, tre på 13 år og én på 14 år. De ble funnet med softgun, kniv og finlandshette. Men vi har ikke funnet ransutbyttet, forteller operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt rundt klokken 20.15 lørdag.

Politiet meldte om knivranet på Nordstrand i 19-tiden lørdag. To unge gutter ble frastjålet mobiltelefon og bankkort.

– De er ikke fysisk skadet, men selvfølgelig preget, sier Grøttum.

Politiet jaktet mellom syv og åtte gjerningspersoner, alle rundt 15 år gamle. De hadde kniv og det politiet nå har bekreftet var en softgun.

– Vi nærmer oss når vi har tatt fire, så ser vi om vi får tak i resten. Men det er begrenset hvor lenge vi kan søke etter de andre i kveld.

De pågrepne var blant mange som ble sjekket av politiet etter knivranet i kveld.

– Det var ikke dramatisk, vi kontrollerer mange i slike saker. De stemte med beskrivelsene vi hadde, sier Grøttum.

På årets 55 første dager rykket Oslo-politiet ut til 44 knivepisoder. Politiet er bekymret over at stadig yngre bruker kniv eller andre stikkvåpen for å begå alvorlig kriminalitet.

– Nordstrand er ikke den mest utsatte bydelen, men den er nok ikke forskånet for det, sier Grøttum.

Ved 23-tiden meldte politiet at alle de mistenkte guttene er kjørt til Manglerud politistasjon, der foreldrene deres blir bedt om å møte. Barnevernet blir også koblet inn i saken.

Politiet har nå også funnet noe av det som de to guttene ble fraranet.