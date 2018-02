Er du lei av snøen? Nå kommer det enda mer.

– Lørdag vil det komme 10–15 centimeter med snø i deler av Oslo-området. Det vil ikke komme store mengder på en gang, men det vil snø jevnt hele dagen, sier Hanne Beate Skattør, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Oslo vest vil sammen med Asker og Bærum få mest snø.

– Det blir minst snø nær fjorden og øst for fjorden, legger hun til.

Fortsetter søndag

Snøen gir seg ikke lørdag. Søndag vil det komme opp mot 10 centimeter med snø. Også denne dagen vil det komme mest nedbør på vestkanten og vest for Oslo.

– Søndag vil det ikke snø like jevnt. Det blir trolig noen perioder med opphold, sier Skattør.

Ved 08.30-tiden lørdag var det to minusgrader på Blindern. Temperaturen i Oslo og omegn vil ligge omtrent på dette nivået i helgen.

Tøff vinter

Med snøfallet som nå ventes, kan det by på ytterligere utfordringer for fremkommeligheten for både kjørende og gående.

De siste ukene har det vært krevende for folk flest å bevege seg ute på grunn av glatt føre. De tre kommunene har fått utallige klager på mangelfull strøing, og legevakten melder om utallige brudd i ben og håndledd.

Med mer snø er det bare å være forberedt på mer glattis og måking.

Mens Oslo-området venter 25 centimeter med snø, har meteorologene varslet minst dobbelt så mye på Sørlandet.

– Det blir mye snø i Agder og Telemark i helgen. Bare i løpet av søndagen kan det komme over halvmeter med snø der det kommer mest. Langs kysten blir det litt tung snø, men det er ikke der det kommer mest. Det meste er ventet på i områder som ligger litt innover, sier meteorolog Skattør.

Temperatursvinginger gir hålke og beinbrudd

De store svingningene i temperaturene de siste ukene har ført til ekstremt glatte fortau mange steder i landet. Resultatet er en klar økning i knall og fall.

Ingeborg Moe

– Når legevakta i Oslo har fått inn 48 fallskader hvert eneste døgn i januar, er det klart at også vi i forsikringsbransjen merker en oppgang i ulykkesskader. Det er gjerne snakk om hoftebrudd, men den vanligste skaden er brudd i håndledd fordi folk tar seg for idet de faller på hålka på fortauet, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring til NTB.

Han sier det lenge har vært ekstremt glatt i Oslo og på Østlandet, mens forholdene har vært mer variable i andre deler av landet. Men også i vest kan det være skøytebane mange steder.

– Selv Bergen har hatt snø og kulde og isete hålkeføre på vei og fortau. Tryg har her registrert flere tilfeller med fallulykker, ikke minst blant yrkesaktive innen transportbransjen. Når forholdene er slik antar jeg at mange eldre velger å holde seg hjemme framfor å gå ut fordi de frykter en fallulykke på isete og hålkete fortau, sier Brandeggen.