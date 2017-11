Oslo-politiet angrepet av steinkastende ungdommer

To av angrepene skjedde i bydelen Søndre Nordstrand. Den ene gangen kastet ungdommer stein mot en politibil, mens en uniformert betjent ble angrepet ved en annen anledning, skriver Dagbladet.

Flere steiner var nær ved å treffe betjenten i hodet.

– Heldigvis ble ingen fysisk skadet. Hverken politibetjenten som gikk i uniform, eller de som satt i bilen. Vi ser meget alvorlig på disse angrepene. Det er bare flaks at ingen ble alvorlig skadet, eller at liv gikk tapt. Foreløpig har vi ikke identifisert de som kastet stein. Men vi vet hvilket miljø de tilhører, sier John Roger Lund, som er sjef for politiet i Oslo øst.

Den tredje episoden avisen kjenner til, fant sted i Groruddalen, der en politikvinne og hennes mann ble utsatt for steinkasting. Det skjedde da kvinnen prøvde å tilkalle kolleger for å varsle dem om at noe var på gang med en stor ansamling ungdommer ved en hytte i skogen.

Lund vedgår overfor avisen at politiet har store utfordringer i fire av de syv bydelene han har ansvar for.

– Men det er ikke slik at politiet vegrer seg for å gå inn i enkelte områder. Vi har god oversikt og kunnskap om disse kriminelle miljøene. Men det er korrekt at vi også̊ er opptatt av våre mannskapers sikkerhet, sier han.

