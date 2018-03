Mandag ettermiddag var det full fart, og for første gang i vinter kom kommunen og freste Etterstadgata fri for skitten snø og is. En diger maskin freste, og en lastebil kjørte snøen bort.

Egentlig er det hit, til Terje, møkkasnøen skal. Snøsmeltemaskinen har satt personlig rekord i år. Den har smeltet og renset 10.000 lastebillass, over 250.000 kubikkmeter bysnø.

Bilene kjørte tomme vekk

– Men fresingen fortsatte etter at bilen hadde kjørt av gårde med fullt lass. Da snudde de bare fresen og sendte den ulekre blandingen av salt og snø og asfaltstøv og alt annet som samler seg opp gjennom en lang vinter, inn i hagen vår, sier Einar Sjaastad Nordén.

– Det rareste var at han fortsatte å frese snøen inn i hagen vår etter at to tomme lastebiler ankom. Så vidt jeg vet, returnerte de tomme.

Nordén tok bilder av seansen før han løp ut og snakket med mannen som freste.

Einar Sjaastad Nordén

Gjorde som han fikk beskjed om

– Han sa at han hadde fått beskjed om å dumpe mest mulig på grøntarealer, sier Nordén, som ikke ga seg med det.

– Nei, jeg løp inn igjen og ringte Bymiljøetaten. Der fikk jeg beskjed om at dette hadde de anledning til, det var godt innenfor nabolovens rammer, sier Nordén.

Han er nå spent på hvordan trær, busker og gress takler den grisete miksen av snø, salt, asfaltstøv og annen skitt.

– Sånn er det å bo i byen

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, bekrefter at de fra lokale veier over hele byen freser snøen inn på grøntområder der hvor det er mulig.

– Også når grøntområdene er private hager?

– Ja, sånn er det å bo i byen. Veivesenet har fått flere slike saker prøvet i retten, og det er slått fast at det er en lovlig praksis.

– Kommunen betaler mange millioner for å rense snø før den slippes i fjorden, mens dere freser den rett inn i hagene til folk der det er mulig?

– Snøen som kjøres til deponi og til snøsmelteren, kommer i hovedsak fra de store, sterkt trafikkerte og mye forurensede veiene. Snø fra små lokalveier freses inn på grøntområder der det finnes slike.

– Snøen på bildene fra Etterstad ser veldig møkkete ut?

– Det blir den av å ligge på bakken og å gå gjennom fresen, men den er ikke giftig, forsikrer Kongsteien.