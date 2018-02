18-åring fengslet etter knivstikking på buss

Politiet leter ennå etter den andre mistenkte etter knivstikkingen, som kunne ha kostet en jevnaldrende gutt livet.

– Det fremstår som tilfeldig at ikke skadene for fornærmede ble alvorligere, sier aktor i fengslingssaken, politiinspektør Tina Bjarkø Helleland, til Aftenposten.

Mandag kveld ble en ung gutt knivstukket flere ganger i overkroppen på 31-bussen i Oslo like ved Carl Berners plass.

Flere passasjerer om bord i bussen så at det skjedde noe mellom de tre unge mennene, men det tok tid før man forsto alvoret. Da hadde de to mistenkte allerede løpt fra bussen på et stoppested.

– Stygg hendelse

– Fornærmede har fått noen stikk i overkroppen og er alvorlig skadet, men utenfor livsfare. Det ser ut som at det går bra med ham. Vi har det som skjedde på video og ser at det er en stygg hendelse, det er tilfeldig at dette går bra, sa politiførstebetjent Kjetil Moen, leder for avsnitt for etterforskning av drap og drapsforsøk, til Aftenposten tirsdag.

Tre timer etter knivstikkingen ble en mistenkt, 18-åringen, pågrepet. Han skal være kjent av politiet fra før av og har i avhør bekreftet at han hadde en relasjon med fornærmede, skriver NTB.

– Hvordan stiller han seg til siktelsen?

– Jeg vil ikke gå noe inn på forklaringen hans. Den andre gjerningspersonen er ikke pågrepet ennå, sier politiinspektør Helleland.

Hun forteller at det er gjennomført avhør av siktede, men at det ikke er ferdigstilt.

– Det er tidlig i etterforskningen, vi har avhørt mange vitner på bussen og arbeider med å analysere videoen fra bussen. Vi jobber med å identifisere den andre personen som skal ha deltatt og vi oppfordrer ham til å melde seg for politiet. Det er en veldig alvorlig sak, knivstikking på en buss full av folk.

Etterforskerne arbeider også med å undersøke omgangskretsen til siktede for å prøve å finne den andre mistenkte der.