Kjempekor, mat- og vintips og en fryktelig kvinne kan du få med deg i Oslo denne helgen.

1. Spis og drikk i Spektrum

I Spektrum kan du oppleve en verden av smaker under Spis & Drikk-festivalen, som arrangeres for andre gang. Dette er messen for deg som er interessert i god mat og drikke, og det er ikke nødvendig for å være ekspert på noen av delene. Arrangementet har 20 års aldersgrense.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 15 -21, lørdag kl. 11–20

2. Verdis Requiem med kjempekor

Georg Oppermann Moe

Det blir trangt i Trefoldighetskirken når 300 musikere og sangere fremfører Verdis vakre Requiem. Her er Sølvguttene, Oslo Oratoriekor, Oslo Damekor og Oslo Symfoniorkester. Solister er Eli Kristin Hanssveen, Yngve Søberg, Kjetil Støa og Amelie Aldner. Det hele ledes av dirigent Erik Aldner.

Hvor: Trefoldighetskirken

Når: Generalprøve fredag kl. 20, konsert lørdag kl. 19.30 og søndag kl. 16.

3. Tragikomedie i et ekte klasserom

John Andresen

Antiteateret spiller sin tragikomedie Nyanser av gris i et ekte klasserom på Hartvig Nissen skole. Stykket er en mørk komedie om hvordan det er å være ung, og hvordan vi takler å bli beskyldt for seksuell trakassering. For det skjedde noe gris med Pernille, Elias og en nugattiboks på tur til Berlin. Da klassen blir informert om hendelsen, oppstår det store problemer.

Aftenpostens anmelder lot seg begeistre, og skriver at Even Torgans stykke har mange nyanser av samfunnskritikk og bøttevis med humor.

Hvor: Hartvig Nissen skole

Når: Torsdag, lørdag og søndag kl. 18:00 og 20:30

4. 60 groovy år

Bassist Jørun Bøgeberg har 70 tallet har deltatt på rundt 150 plateinnspillinger gjennom fire tiår, har turnert i inn- og utland med mange band og artister og skrevet og spilt inn egen musikk. Ny fyller basskunstneren 60 år, og det skal feires med en festkonsert der artister som Knut Reiersrud, Paolo Vinaccia, Claudia Scott, Rebekka Bakken, Lars Haavard Haugen og Tove Bøygard med mange flere deltar. Dessuten skal Bøgebergs egen trio Henhouse, som etter sigende skal spille rootsjazz, spille et utvalg fra sitt rykende ferske album.

Hvor: Victoria nasjonal jazzscene

Når: Søndag kl. 20.30

5. Forferdelige kvinnfolk

Nordisk Film

En fryktelig kvinne er tittelen på en ny, dansk film som kan provosere i disse #metoo-tider. Regissør Christian Tafdrup sier selv at han har laget en subjektiv film basert på egne erfaringer med kvinner. Historien kretser rundt en manipulativ kvinne og en litt tafatt mann. Cinemateket skriver på sine sider at filmens tittel like gjerne kunne vært «Et dødsdømt forhold» eller «En stor fjott». En fryktelig kvinne er månedens film på Cinemateket, og vi anbefaler at du setter av tid til diskusjon etter visningen.

Hvor: Cinemateket

Når: Fredag kl. 19.00 og søndag kl. 18.30

6. Fet, fleskete rock

Den amerikanske kvartetten Fleshtones ha holdt det gående siden slutten av 70-tallet og spiller duvende, dansbar rock med 60-tallssleng. I 2016 feiret bandet 40-årsjubileum ved å gi ut sitt 21. album med tittelen The band drinks for free. Så får vi se om det stemmer på intime Revolver denne torsdagen.

Hvor: Revolver

Når: Torsdag kl. 20

7. Fremdeles pene gutter etter 55 år

Pressebilde

Det britiske rockebandet The Pretty Things ble dannet i 1963, etter at Dick Taylor sluttet i en tidlig utgave av Rolling Stones i 1962. Bandet har alltid vært kritikerrost og hatt en lojal fanskare, selv om det store kommersielle gjennombruddet aldri kom. De spilte opprinnelig R & B, men albumet S.F. Sorrow fra 1968 regnes som en klassiker innen i psykedelisk rock, samt den første rockeoperaen som ble laget. Bandet holder fremdeles koken, så det vil nok bli en feststund på John Dee fredag.

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 20

8. Buene i dialog med Brahms og Oslo-Filharmonien

HENRIK BECK

En konsert utenom det vanlige er hva publikum får oppleve når Brahms’ Pianokonsert nr. 2 går i direkte dialog med Eivind Buenes nye musikk og ideer. Han fletter egne toner inn mellom satsene i Brahms’ romantiske storverk, fremført av pianisten Javier Perianes. Buene er opptatt av forholdet mellom tekst og musikk, et tema han tar opp i et nytt verk, A posthuman guide to the orchestra. I urfremføringen med Oslo-Filharmonien ledsager en stemme musikken med kommentarer om orkesteret, de ulike instrumentene, og hva et symfoniorkester driver med. Dirigent er Eivind Aadland.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

9. Høvdingene vender tilbake

AFTENPOSTEN

The Chieftains er en Irsk folkemusikkgruppe som ble etablert tidlig på 1960-tallet, og platedebuterte i 1964. De regnes som en av de fremste representantene for irsk musikk, og blander tradisjonell og moderne musikk, noe som har brakt dem seks Grammy-priser. Ved siden av å spille tradisjonell folkemusikk har gruppen ofte samarbeidet med musikere fra andre miljøer, både klassisk, country og rock. De spilte med Van Morrison på albumet Irish Heartbeat (1988), og The Long Black Veil (1995) der blant andre The Rolling Stones, Sting, Ry Cooder og Mark Knopfler også medvirker. Bandet har også laget musikk for TV og film. Nå blir det fest i Oslos World-storstue på Torshov.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 20

10. «Ikke gjør som mora di sier, Jens!»

Tomas Kvitvik

Thorbjørn Egner-klassikeren Karius og Baktus er teater på barnas premisser, skrev Aftenposten i anmeldelsen av stykket etter premièren på Oslo Nye Teater i 2011. Nå er tanntrollene tilbake, både på teaterets hovedscene og i munnen til Jens, der de hakker og banker og koser seg med deilig loff med sirup på. Men så kommer tannbørsten!

Hvor: Oslo Nye Teater

Når: Lørdag kl. 14 og 15.30

