100 meter med skinnegang er borte ved Ensjø stasjon. Tunge anleggsmaskiner har erstattet T-banevognene, men allerede tirsdag morgen skal nye skinner være på plass og T-banetrafikken gå som normalt igjen.

– Her på Ensjø skal det bygges veldig mye de neste årene. Derfor sikrer vi grunnforholdene. Jobben vi gjør nå vil også redusere støynivået, forklarer driftsingeniør Flemming Sørensen i Sporveien.

Stengt i ti døgn

Sist lørdag ble tunnelene mellom Tøyen og Helsfyr stengt for all T-banetrafikk. Trafikken kommer i gang igjen tirsdag morgen. Mens de fleste av oss har påskefri, skal i overkant av 200 personer jobbe på strekningen. Noen skal jobbe på dagtid, mens andre på natten. Det er satt opp buss for bane i perioden.

– Det går greit for meg å jobbe i påsken. Nå kan jeg spare ferien og ta mer ferie i sommer, sier elektriker Henrik Meisler som jobber med skinnene.

– Og så får vi tjent noen penger, smiler elektrikerkollega Mats Uttakleiv.

Jan Tomas Espedal

I løpet av tidagersperioden skal det jobbes døgnet rundt. Arbeiderne skal blant annet rekke å skifte fem veksler og noe skinnegang.

Det skal etterses og skiftes strømskinner, elektroinstallasjoner skal få nødvendig revisjon, tunellene skal dryppsikres og drenering utbedres.

24 år og byggeleder

Byggeleder Stina Simensen minner om at tunnelene er fra 1960-tallet og trenger nødvendig vedlikehold.

Jan Tomas Espedal

– Ved å gjøre alt dette vil vi slippe uforutsette stengninger av tunnelene i fremtiden. T-banen har også færre reisende i påsken. Derfor var det gunstig å utføre jobben nå, sier Stina Simensen som er en av fire byggeledere for prosjektet.

– Kunne ikke dere gjort dette på nattetid?

– Vi har bare tre timer til rådighet i døgnet når T-banen ikke kjører. Mye av jobben som gjøres nå, tar mye lengre tid enn tre timer. Betongen må for eksempel herde. Og så tar det lengre tid å bytte sporvekslere, svarer Simensen.

Byggelederen ble ferdig utdannet som sivilingeniør bygg i fjor, men er allerede varm i trøya.

– Jeg hadde sommerjobb i Sporveien tre somre mens jeg studerte. Og så er vi flere byggeledere. Hvis det er noe jeg lurer på, så spør jeg dem.

– Hva med påskeferien?

– Jeg tar ferien etter at jobben er ferdig og alle rapportene skrevet, sier Simensen.

I tillegg til Sporveiens egne ansatte jobber flere innleide bedrifter med prosjektet. Prisen for jobben i forbindelse med påsken er beregnet til 40 millioner kroner.