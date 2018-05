Siden 1923 har Follestad solgt herreklær på ulike adresser i Oslo. Midt i den nye hovedbutikken i Kongens gate i Kvadraturen har Follestad bygget en delvis adskilt bar.

Den får de ikke ta i bruk. De fikk i vinter avslag fra Næringsetaten på søknaden om skjenkebevilling, og nylig behandlet byrådet klagen. Resultatet? Nytt avslag.

– Dette er ikke tenkt rettet mot 20-åringer på fredagsfest. Vi vil gi kundene mulighet til å kombinere et glass vin med mote. Det kjennes litt som vi er blitt misforstått, at kommunen ikke har skjønt hva vi ønsker å gjøre, sier medeier William Follestad.

Nå vil Høyre, Frp og Venstre endre reglene, de vil at hovedprinsippet skal være at også butikker kan få bevilling. Politikerne ser det i sammenheng med det rødgrønne byrådets prestisjeprosjekt Bilfritt byliv.

– Bilfritt byliv må bety mer enn å fjerne P-plasser. Kommunen må spille på lag med de næringsdrivende i sentrum. Da må hele spekteret av virkemidler tas i bruk, sier Øystein Sundelin (H).

– Vi må ha mer fokus på byliv, ikke bare på bilfritt, sier Hallstein Bjercke (V).

Tre andre avslag

Follestad er ikke alene. I løpet av noen måneder fikk også frisøren Perfect Hair, luksusbutikken Hermés og tebutikken A. C. Perchs etter tur nei til skjenkebevilling.

På tidlig 2000-tall fikk blant annet flere frisører tillatelse til å servere kunder et glass vin til klippen. Hvorfor gis det avslag i dag? Svaret ligger 11 år tilbake i tid.

Da ønsket den lille møbelbutikken Medmer på Grünerløkka bevilling. Vanligvis behandler byråkratene skjenkesøknader. Men siden problemstillingen var prinsipiell, fikk bystyret saken i fanget.

Politikernes svar var et tverrpolitisk avslag: Høyre, KrF, SV, Ap og Rødt stemte det ned. Siden ble prinsippet om at varehandel og alkohol som hovedregel ikke kan kombineres, slått fast i kommunens Alkoholpolitisk handlingsplan.

Flere unntak fra regelen

I praksis er det en stor gråsone.

Flere skjenkesteder har i senere år fått salgsdisker for ulike matvarer. På Grünerløkka ligger et kombinert sykkelverksted og bar. På Youngstorget er det kombinert fiskebutikk og restaurant, mens en platebutikk og pub ligger i Grensen, ikke langt unna.

På Egertorget, rett bak Stortinget, ligger det lille luksussenteret Høyer. Der kan man kan gå fritt mellom de ulike butikkene, det er vanskelig å si hvor den ene slutter og den andre starter. Midt i lokalet ligger en bar.

Follestad opplever dette som forskjellsbehandling.

Slik forklarer etaten grensen

Hos Næringsetaten forklarer de grenseoppgangen slik:

– Utgangspunktet vårt er enkelt. Ordinære serverings- og skjenkesteder kan få skjenkebevilling, butikker kan ikke få. Så er det samtidig åpnet opp for noen unntak, sier direktør Gunnhild Haugen i etaten.

Hun bruker en fiskerestaurant som også selger noe av fisken de serverer i restauranten, som eksempel på et slikt unntak.

– Poenget er at det som utgangspunkt må være en naturlig sammenheng der. En klesbutikk har ingen sammenheng med servering.

Enkelte av de andre kombi-stedene som finnes, har også skjenkedeler av lokalet som er tydelig avgrenset fra butikkdelen.

Byrådet vil ikke endre

Byrådet har lagt frem et forslag til ny skjenkeforskrift, men uten å endre muligheten for butikker. Næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) synes ikke dagens regler er et problem.

– Jeg mener vi skal holde fast ved at alkohol ikke skal serveres i klesbutikker. For lite tilgang på alkohol er ikke et problem i Oslo, sier Lund.

Han viser til at Alkoholpolitisk handlingsplan, som revideres hvert fjerde år, gir rammene for alkoholpolitikken i Oslo. Forskriften bare konkretiserer dette.

– Hvis de borgerlige nå ønsker å skjenke alkohol i alle slags butikker, er handlingsplanen tid og sted for å foreslå endringer, sier Lund.

Den skal neste gang revideres i 2020.