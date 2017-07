– Jeg vokste opp på Holmlia og flyttet tilbake etter noen år på Mortensrud. Foreldrene og søsknene mine bor der stadig, og det er der jeg hører til. Veldig barnevennlig, rolig og fint og med mange minner fra barndommen. Holmlia er et sted altfor mange Oslofolk aldri har vært, og som jeg virkelig mener alle bør besøke.

Ta gjerne turen fra Holmlia senter til Hvervenbukta og se den varierte bebyggelsen med terrasseblokker, rekkehus og blokker. Holmlia er et godt sted å vokse opp og har fostret store fotballstjerner og artister som Nico & Vinz og Noora.

Jeg er Oslopatriot og har tilbrakt hele livet mitt her. Da jeg begynte på Handelsgym, var det spennende å utforske sentrum og oppdage perler som Akershus festning. Jeg setter meg stadig øverst på festningen, ser ut over fjorden og kjenner at jeg er ekte Oslojente.

Når jeg er i utlandet, lengter jeg alltid hjem til mangfoldet av både mennesker og steder: Moderne Barcode og gamle hus med egen sjarm i smågatene på St Hanshaugen. Det pulserende livet og steder der du kan finne stillhet. En spasertur fra den grønne, vakre Frognerparken til Grønland er jo en reise mellom to ulike verdener. Jeg elsker det yrende livet på Grønland. Byen vokser, og det bygges mye: Mye av det nye, som operaen, er stilig og gjør meg stolt. Men vi må også ta vare på historien. Hver morgen spaserer jeg fra Nationaltheatret til Stortinget. Da smiler jeg for meg selv mens jeg ser på teateret, Spikersuppa og bygningene på Karl Johan.

Fakta: Aisha Naz Bhatti (36) 1.-kandidat på Oslo Sps stortingsliste. Utdannet statsviter. Født og oppvokst på Holmlia. Har bodd på Mortensrud. Best med Oslo: – At det er en passe stor by som i motsetning til andre storbyer ikke føles overbefolket. Oslo har et spennende mangfold av både mennesker og steder. Verst med Oslo: – Jeg kan irritere meg over overfylte trikker og busser, at veier forfaller og til tider søppel som flyter.

Shopping

Holmlia blomster og hage

Holmlia sentervei 11

MORTEN UGLUM

– Skal jeg kjøpe blomster, bruker jeg alltid den lokale blomsterbutikken på Holmlia-senter. Den er familiedrevet, har godt utvalg og jeg mener det er viktig å støtte opp om småbutikkene, ikke en kjede.

Natur

Hvervenbukta

Bunnefjorden

Bjørhovde, Hilde

– Hvervenbukta er i gåavstand fra Holmlia. Der er det deilig å sitte og koble av og se ut over sjøen, alene eller med andre. Det er finest når det ikke er så mange der. Jeg trenger ro for å koble av og styrer unna når det er sol og alle ligger og steker seg. Prøv en grå høstdag!

Kultur

Deichmanske bibliotek, Holmlia

Holmlia senter vei 16

Morten Uglum

– Hele livet har jeg tilbrakt mye tid på biblioteket på Holmlia. Som barn var det et sted vi kunne dra med venner og gjøre lekser eller bare bla i bøker. Akkurat det samme gjør jeg i dag, og ofte finner jeg temaer jeg vil vite mer om. Og så er det så hyggelig å høre barnelatter, merke at barna stadig bruker biblioteket. De som jobber der er veldig flinke og har gjort biblioteket til en viktig møteplass med debattmøter for oss som bor der.

Utskeielse

Xich Lô

Karl Johans gate 23 B

– Jeg elsker å gå på kafé, og Dattera til Hagen er stamstedet. Når jeg virkelig skeier ut går jeg ut med nære venner og spiser ordentlig fin middag med flere retter. Da er vietnamesiske Xich Lô et virkelig finfint sted. Bare så vanskelig å uttale.

Drømmestedet

Katten badeplass

Mosseveien 247

Øhman Rolf

– Det er mange steder jeg ikke har rukket å utforske. Øverst på listen står to steder: Ekebergparken. Det andre, Katten badeplass, har jeg drømt om helt siden jeg var liten. Når jeg har kjørt forbi på Mosseveien har jeg tenkt, hit må jeg komme! Jeg skjønner ikke hvorfor jeg aldri har vært der. I sommer må jeg klare det!

Restaurant

Lahori Dera

Norbygata 56

Stig B. Hansen

– Jeg foretrekker enkle steder med sjarm, ikke de som er så stashet at du må pynte deg. Lahori Dera på Grønland er favorittstedet mitt med ekte, tradisjonell pakistansk mat til en overkommelig pris. Du sitter ikke der i timevis, men du nyter maten. Ingen slår mammas mat, men for et godt alternativ går jeg hit.

Debattareana

Kulturhuset

Youngs gate 6

– Det beste debattstedet er der jeg er med, hehe. Men Kulturhuset er et veldig bra sted med uformell atmosfære der du både kan velge å lytte og delta eller trekke deg tilbake. Og jeg har trives svært godt på som debattdeltager selv også.