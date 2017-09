Sugardating-reklamen fjernes fra Oslos gater

Forbrukerombudet konkluderer med at reklamen for et datingnettsted som lokker kvinnelige studenter til å inngå forhold til såkalte sugardaddies, er ulovlig.

Reklamen er ulovlig på flere måter. Ordfører Marianne Borgen, som uttalte til Aftenposten at hun ville ha denne typen reklame vekk fra Oslos gater, får nå også hjelp av politivedtektene i Oslo.

Tidligere ordfører Fabian Stang kontakter Aftenposten for å gjøre Borgen oppmerksom på at den uønskede reklamen lett kan fjernes ved å bruke politivedtektene i Oslo. Der ble et forbud mot rullende reklame lagt inn i politivedtektene for flere år siden.

I Politivedtektenes paragraf 5, punkt 3 står det svart på hvitt at det er «forbudt å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende uten tillatelse fra berørt kommunal myndighet.»

– Jeg er glad for at Fabian Stang påpeker dette, og at vi kan hjelpe hverandre i å fjerne denne typen uønsket reklame fra bybildet, sier Borgen.

– Jeg har kontaktet Oslo politidistrikt og bedt dem følge opp vedtektene. Det har de lovet å gjøre, og reklamen kommer til å bli fjernet, noe jeg er svært glad for, sier Oslos ordfører.

Sugardating-reklamen møtte sterke reaksjoner

Borgen og mange med henne reagerte sterkt på reklamen med budskap til unge jenter om å «date en sugar daddy».

Nå er ordføreren opptatt av å hindre lignende reklamekampanjer.

– Jeg er glad for at dette får sin slutt og nå blir fjernet. Jeg vil ta opp kommunalt om vi bør anmelde firmaet som står bak reklamekampanjen etter Veilovens paragraf 33, som omhandler reklameskilt ved offentlig vei.

For meg handler denne reklamekampanjen litt om hva slags samfunn vi skal ha, og hva som skal være reklame i det offentlige rom. Å se på mulighet for å få det litt mer prinsipielt avklart, syns jeg har interesse, konkluderer ordføreren.