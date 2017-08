Oslos byråd ønsker ikke kommersielle barnehager, men lar mobilselskap sponse aktiviteter for elevene

Ved flere aktivitetsskoler kommer det tydelig frem at det er MyCall som sponser aktiviteten. Ved en av aktivitetsskolene kalles aktiviteten bare for «MyCall» på påmeldingsskjemaet.

Den rødgrønne regjeringen innførte forbud mot reklame i skolen, men Aktivitetsskolen er ikke omfattet av dette. Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap, mener likevel det er uheldig at MyCall eller andre aktører får markedsføre seg overfor elevene.

– Byrådets prinsipielle holdning er et klart nei til kommersialisering og reklame i skolen. Aktivitetsskolen er unntatt fra lovbestemmelsen om reklame i skolen, men det er jo de samme elevene, sier Tellevik Dahl.

Stein Bjørge

Har bedt etaten rydde opp

Byrådet har en satsing på en bedre Aktivitetsskole, noe som innebærer mer samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag. Tellevik Dahl synes det er positivt at næringslivet sponser idrettslag, men mener det ikke skal gå på bekostning av en reklamefri skole.

– Det er veldig positivt at elevene for eksempel får gratis svømmekurs, men det er uheldig at det kommer så tydelig frem at det er MyCall som står bak.

– Det bør fremheves at det er idrettslaget som arrangerer slike kurs, det bør ikke presenteres som «MyCall»-kurs eller deles ut reklameeffekter, som kan oppleves som press, mener Tellevik Dahl.

Hun har nå bedt Utdanningsetaten om å rydde opp og gi beskjed til Aktivitetsskolene om å unngå lignende reklame for sponsorer.

– Bare positivt

Blant aktivitetene som MyCall sponser for elever ved Aktivitetsskolen er blant annet svømmeopplæring og idrettsskole.

Mette Øyen, markedsdirektør i MyCall, sier til Aftenposten at de ønsker å bidra til at barn og unge skal få mulighet til idrettsaktiviteter uavhengig av om de kan betale for det eller ikke.

– Vi har i flere år jobbet sammen med Furuset IF for å kunne tilby MyCall Allidrettsskole. Om kommunen kan tilby dette til barn på Furuset og omegn, og flere andre steder i Oslo er det bare positivt, sier Øyen.

– Vil vurdere bidragene

Hun forteller at MyCall støtter flere ulike aktiviteter i løpet av et år.

– Vi har både sponsorater og egne initiativ der vi står som avsender, for eksempel Allidrettsskolen, samt at vi støtter små og store arrangementer der vi i større grad bare er en bidragsyter. Vi kommer til å fortsette med begge deler også i fremtiden, sier Øyen, men legger til:

– Men vi vil selvfølgelig vurdere bidragene vi gir til ulike aktiviteter i forhold til hva vi får ut av aktivitetene, sier Øyen.