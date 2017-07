Torsdag morgen fikk politiet i Oslo to meldinger om skyteepisoder – én på Majorstuen og én på Etterstad. Disse skyteepisodene føyer seg inn i rekken av episoder som har vært de siste ukene:

Selv om fem slike episoder kan virke mye på kort tid, er oslofolk Aftenposten har snakket med, ikke spesielt bekymret.

Kristine Hellem Aanstad

– Vi lever i en storby med flere hundre tusen mennesker. Totalt sett er vi en fredelig by, men det har vært en del episoder i det siste. Det handler likevel om å se det store bildet: Sammenlignet med andre byer i Europa har vi det trygt her, sier Jan-Eigil Engh (76).

– Litt skummelt og trist

Venninnene Caroline Cecilie S. Kverne (22) og Helene Hansvoll Norberg (23) synes det er litt skummelt med skytingen – spesielt om det finner sted på åpen gate. Skyteepisodene i Oslo har stort sett vært innendørs, med unntak av Blå, der skudd ble avfyrt utenfor utestedet.

– Det er både litt skummelt og trist – og slik bør det ikke være. Byen vår er jo et trygt sted, men disse episodene har nok fått meg til å bli mer oppmerksom, sier Kverne før Norberg skyter inn:

– Jeg føler nok at vi må bli litt mer «streetsmart», og med det følge mer med rundt oss dersom det skjer noe.

Kristine Hellem Aanstad

– Jeg vil ikke leve i frykt

Torsdag ettermiddag melder politiet i en pressemelding at skuddepisodene denne dagen, og den ved Birkelunden, skal ha skjedd innendørs.

– Disse episodene er vel ofte gjengrelatert, og folk som man ikke ser så mye til. Likevel er jeg jo bekymret for å komme opp i en situasjon hvor det skytes på åpen gate, forteller Magne Seim (60) til Aftenposten.

Kristine Hellem Aanstad

26-åringen Truls Aagedal mener det er lite sannsynlig at han kommer til å bli rammet av en skyteepisode.

– Og dersom jeg blir det, så vil jeg ikke leve i frykt. Jeg tenker at det ikke er ofte at det skjer slikt her, og det er ikke ofte at folk blir hardt skadet. Det er mulig at det er tryggere ute på landet, men sammenlignet med andre storbyer er Oslo relativt trygg. Så jeg er ikke spesielt bekymret, sier Aagedal.

Kristine Hellem Aanstad

– Utrolig sjeldent at uskyldige forbipasserende blir skadet

Og den antagelsen får han støtte i av Heidi Mork Lomell, som er instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO:

– Det er utrolig sjeldent at uskyldige forbipasserende blir skadet dersom en skyteepisode oppstår, sier Lomell og fortsetter:

– I Norge har vi et lavt voldsnivå. Vi har nesten ikke denne type hendelser, og det er nok grunnen til at noen blir urolig når det skjer. Jeg har inntrykk av at politiet følger de ulike miljøene godt opp og tar tak dersom det trengs. Dette er ingenting sammenlignet med andre land, så derfor får det så mye oppmerksomhet når det først skjer.

– Er du bekymret etter disse skyteepisodene?

– Nei. Dette er et altfor lite antall til å kommentere om dette er en trend eller ikke. Generelt viser statistikken nedgang i vold på offentlig sted.

Den pågrepne er godt kjent for politiet

Noen timer etter meldingene som skyteepisodene torsdag morgen meldte politiet at en person er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

– Personen som er pågrepet er godt kjent for oss for involvering i alvorlig kriminell virksomhet, sier politiinspektør Audun Kristiansen, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Oslopolitiet. Han vil ikke si noe om hva slags miljø personene kan knyttes opp mot.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Politiet mener at det er en sammenheng mellom skytingen på Majorstuen, der én person ble funnet skadet, og funnet av en skuddskadet person på Etterstad.

– Vi har to personer med skuddskader. Ingen av dem er alvorlig skadet. Én fant vi på Majorstuen, den andre på Etterstad.

– Er også han skutt på Majorstuen?

– Det er en mulighet, men vi har ikke brakt klarhet i det ennå.

– Hvor mange våpen dreier det seg om?

– Vi har funnet ett våpen, på Majorstuen, og kjenner ikke til at det har vært flere, sier Kristiansen.

– Oslo er fortsatt en trygg by

– Dette er flere enn vi er vant til, men vi har ingen forklaring på det, og vi ser ikke sammenhenger mellom dem. Ett fellestrekk er at de skjer innendørs i ganske lukkede kriminelle miljøer.

På spørsmål om hvilke forholdsregler folk bør ta, svarer Kristiansen:

– Ingen spesielle. Vi mener fortsatt at Oslo er en trygg by, og at folk flest ikke har grunn til å være bekymret, selv om vi har hatt flere skyteepisoder de siste ukene. Vi vil understreke at det har vært oppgjør som har skjedd innendørs i lukkede kriminelle miljøer, ikke ute blant vanlige folk.