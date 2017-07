Dette er statusen på Oslos fem skyteepisoder i juli

Torsdag morgen ble to personer skutt og skadet i løpet av to timer. Én ble skutt i ein leilighet på Majorstuen, og en annen ble funnet med skuddskader på Etterstad.

Disse skyteepisodene føyer seg inn i en rekke skyteepisoder de siste ukene.

Her er en oversikt over og statusoppdatering på de fem skyteepisodene som har vært i hovedstaden i juli:

27. juli: Mulig skyteepisode på Etterstad

Litt over en time etter skytingen på Majorstuen, klokken 09.22, fikk politiet melding om ny skyteepisode på Etterstad i Oslo. En person er fraktet til sykehus med skader.

Status: En person er pågrepet, og vedkommende er foreløpig siktet for forsøk på drap. Politiet utelukker ikke at det er andre involverte, melder de på Twitter. De jobber også med å sikre spor på åstedet, samt avhør av vitner.

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver politiet i Oslo at «det er ingenting som tyder på at det ble avfyrt skudd på Etterstad», og presiserer at det kun er funnet en skuddskadet person på adressen.

27. juli: Skyteepisode på Majorstuen

Torsdag klokken 08.15 fikk politiet melding om skyting på Majorstuen i Oslo. Væpnet politi tok seg inn i en leilighet, og de fant en skadet person i en oppgang. Mannen skal være skutt i armen og er ikke alvorlig skadet.

Status: Ingen er pågrepet. Politiet mener at dette var et målrettet angrep. De jobber med å innhente informasjon, og de mener at det er en sammenheng mellom skytingen på Majorstuen og funnet av en skuddskadet person på Etterstad.

Skytingen skal ha skjedd innendørs, skriver de i pressemeldingen.

22. juli – Mann skutt ved Birkelund

Lørdag ettermiddag ble en mann skutt på Grünerløkka. En lege som befant seg ved Birkelunden, kan ha reddet livet til mannen som blødde kraftig i lysken.

Status: Politiet etterforsker saken, men ingen vitner har meldt seg. Offeret ønsker ikke å snakke med politiet. Torsdag denne uken opplyser politiet at også denne skytingen skal ha skjedd innendørs.

21. juli – Skyting på Bjørndal

Fredag ble det løsnet skudd på Bjørndal i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo – sannsynligvis fra en startpistol. Ingen ble skadet da en mangeårig feide mellom to familier skal ha eskalert.

Status: Tre personer i 30-årene er pågrepet og siktet i saken. De skal være siktet for trusler, melder NTB.

8. juli – Skyting ved utestedet Blå

En 24-åring, som var bortvist fra stedet, skjøt og skadet to dørvakter, en bartender og en gjest. Mannen ble pågrepet like etterpå.

Status: Den 11. juli ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er tiltalt for drapsforsøk.