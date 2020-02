Planer om boligblokk og gågate i Pilestredet møter motstand

Kvartalet ved St. Olavs gate 27, som forbinder Pilestredet og St. Olavs gate, består i dag av kontorlokaler og parkeringsplasser. Det ønsker arkitektene i Grape Architects å gjøre noe med.

På oppdrag fra grunneier har arkitektkontoret utarbeidet er nytt forslag for kvartalet. De vil blant annet bygge en boligblokk på 8–9 etasjer og etablere butikker og kafeer på bakkeplan.

På den måten ønsker de å skape et nytt offentlig byrom i Pilestredet, området der blant annet universitetet Oslo Met holder til i dag.

– Bruken av kvartalet er i dag på bilens premisser, med mange parkeringsplasser og store asfalterte flater. Vi ønsker at bilens dominans utgår til fordel for møteplasser og grønne flater, sier Christine Grape, daglig leder i Grape Architects.

Vil løse overvannsproblemer

På den trekantede plassen foran Pilestredet 31 foreslår arkitektene å bygge en ny boligblokk. Tomten er i dag regulert til friområde og må derfor omreguleres dersom planene skal gjennomføres. Plan- og bygningsetaten (PBE) har anbefalt bebyggelse.

Grape beskriver kvartalet som «et interessant byrom» som ikke så mange vet om, og mener at området trenger flere boliger for å skape liv på flere tider av døgnet.

Arkitektene vil også bidra til å løse problemer med overvann og flom ved store regnskyll i Oslo sentrum med grønne tak og regnbed.

Grape Architects

Vil bevare grøntområde

Bymiljøetaten er imidlertid skeptiske til forslaget. De ønsker å opprettholde dagens friområde, der det nå foreslås en ny boligblokk. I dag består plassen av et asfaltert område med flere trær (se bildet).

Bymiljøetaten skriver i sin uttalelse at de på sikt ønsker å oppgradere og tilrettelegge plassen bedre.

Videre skriver de at et nytt friområde i gårdsrommet ikke er en god nok erstatning for plassen foran Pilestredet 31, da området er mer skyggefullt og utilgjengelig. De påpeker også at etablerte trær bør bevares.

Google Maps

Skjermer for art deco-blokk

Også Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus er negative til forslaget.

«Den skisserte, nye boligblokken som er tegnet inn, er et helt utrolig sterkt inngrep i en godt etablert del av bylandskapet ved Pilestredet nær det gamle Rikshospitalet. Planen går ut på å bygge en høy boligblokk rett foran en særpreget boligblokk i art deco-stil», skriver de sin uttalelse.

Art deco-blokken de viser til er Pilestredet 31. Bygården er tegnet av arkitektene Eugen Th. Arnesen og Reidar Arnesen i 1931 og huser i dag studentboliger.

Videre ber de om at planforslaget avvises og påpeker at det er beklagelig at PBE har åpnet for videre arbeid med planforslaget.

Også nabo Zarah Adele Faye Boone er kritisk. Hun håper kommunen heller kan ruste opp friområdet i krysset ved å fjerne parkeringsplassene og skjerme området mot trafikk. Videre mener hun det «indre byrommet» arkitektene foreslår ikke vil oppleves som åpent, offentlig og tilgjengelig.

Gunnarsjaa, Arne / Oslo Museum

Vesentlig større friområde

Byplanlegger Marthe Ringerud Nyhuus i Grape Architects svarer slik på kritikken:

– Kvalitetene ved å flytte friområdet inn i kvartalet vil være mange. Kvartalets rause størrelse og høyde på eksisterende bebyggelse, vil gjøre at det blir mye sol inne i gårdsrommet, sier Nyhuus.

Hun påpeker også at et nytt friareal i gårdsrommet vil bli vesentlig større enn dagens friområde og at det vil være godt synlig når man kommer gående langs Pilestredet.

– Det skal ikke lages et privat gårdsrom – snarere tvert imot. At friområdet får en avgrensning inne i gårdsrommet anser vi ikke som en problematisk faktor, men som en kvalitet da det blir mer skjermet mot biler, sier Nyhuus.

Nå skal arkitektene igjen sette seg ned og bearbeide planforslaget, som så skal behandles av PBE.