Oslo Frp vil bruke 1. mai til bomaksjon

Partiet vil markere motstanden flere steder i Oslo sentrum 1. mai, melder Nettavisen.

– Vi skal være veldig synlige, for dette her er en veldig usosial innføring av nye avgifter. Dette rammer veldig mange lavtlønte i Oslo, småbarnsforeldre, pensjonister og andre, sier Stenersen til avisen.

Hun viser til at det kommer 53 nye bomstasjoner i hovedstaden 1. juni. Stenersen har varslet at bompenger blir en hovedsak for Frp i valget og lover å fjerne alle bomstasjonene i Oslo om partiet havner i byråd. Bommene er en del av Oslopakke 3 og finansierer store veiutbygginger, men også kollektivtiltak og nye gang- og sykkelveier, både i Oslo og Akershus.

Bompengemotstandere i Oslo kan også stemme på protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) ved høsten valg. Men Stenersen avviser at hun frykter konkurransen fra det hun omtaler som et ensaksparti.