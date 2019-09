Var det virkelig en sopp? Anne Margrethe Sjøvold Vesti (67) hadde gått på jakt i datterens hage på Vinderen. Og plukket med seg en enorm, hvit vekst på størrelse med et gresskar.

– Den må jeg nesten ta bilde av, sier soppkontrolløren overrasket.

Etter noen sekunder har ekspertene dommen klar: Kjemperøyksopp. En god matsopp, så lenge den er hvit inni. De skjærer av en bit og godkjenner fargen.

–Jeg kan forstå at den heter noe med kjempe, sier Vesti lattermildt.

– Hvordan tilberedes den?

–Jeg ville skjært den i skiver og stekt den som en biff!

Flere soppforgiftninger

De siste ukene er uvanlig mange innlagt på sykehus etter å ha spist giftig sopp. Totalt er det meldt om tolv tilfeller, flere enn det som ellers er vanlig i løpet av et helt år. Flere av dem har spist hvit fluesopp, trolig etter å ha forvekslet det med en vanlig matsopp fra Asia.

– Det veldig mye hvit fluesopp i år, og mye sopp generelt. Det skyldes at det har vært ganske varmt og fuktig over lang tid nå, sier Emilie Gjærum, soppkontrollansvarlig for Oslo, Asker og Bærum.

Søndag holdt de kontroller fem steder i Oslo og Akershus. Ved Sognsvann myldret det av folk, og det var konstant pågang av sankere som ville få undersøkt sine soppkurver, papirposer – eller plastposer.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

– Plastpose? spør soppkontrollør Terje Christoffersen skeptisk da Kjetil Hanshus (59) presenterer sin fangst i en grønn taxfreepose fra Oslo lufthavn.

– Ja, jeg var ikke på sopptur, unnskylder Hanshus seg.

Han får til slutt godkjent sine funn, med unntak av et par sopper som ikke er giftige, men heller ikke er matsopper.

– Resten er greit, er dommen fra Christoffersen.

– Men neste gang må du skaffe deg en papirpose.

Poenget hans er at i plastposer kan det oppstå fuktighet som gjør soppen slimete og bryter den ned. I papirposer unngår man den effekten.

Fikk inn to typer giftsopp

Blant de andre som sto i kø for å få undersøkt soppen sin, var to norsk-bosniske familier. Syv år gamle Isidora Mikan fikk utdelt en lupe formet som en rød fluesopp, slik at hun selv kunne undersøke det foreldrene regnet med var steinsopp.

Konklusjon: For det meste steinsopp, men med innslag av et par sopp som ikke var spiselige.

– Er dere redde for å plukke med dere giftig sopp?

–Ja, men vi plukker ikke sopp med uvanlig farge eller rar lukt, forteller Dragoslaw Mikan (35).

– Og vi pleier bare å lete etter steinsopp, for foreldrene mine jobber med det, sier Dragana Kondic (32).

De satt igjen med omtrent en kilo sopp etter søndagens tur – akkurat passe for en lunsj, ifølge dem.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Soppkontrollen pågikk frem til klokken 16.30. Ved øktens slutt hadde kontrollørene ikke fått inn hvit fluesopp. Men de hadde avslørt både pluggsopp og lakrisrisker, begge giftige.

– Heldigvis har det vært lite giftsopp i kurvene i dag, sier soppkontrollansvarlig Gjærum.

– Da kan vi håpe at de mange som ikke går på soppkontroll, ikke har mye giftig sopp i kurvene sine heller!

Fortsatt innlagt på Ullevål

Fire personer er fortsatt innlagt på Ullevål sykehus etter å ha spist hvit fluesopp, bekrefter avdelingsleder Dag Jacobsen på Akuttmedisinsk avdeling.

Han understreker at soppforgiftning er veldig vanskelig å behandle. Har man spist hvit fluesopp, kan man få tilførsel av væske og to ulike typer motgift.

– Hvor lenge man er innlagt, avhenger av hvor stor dose man har fått i seg. De som ikke dør eller må ha transplantasjon av organer, kan vanligvis skrives ut etter en uke, sier han.

Jacobsen legger til at hvis man oppdager det like etter at man har spist soppen, kan man prøve å kaste opp eller innta medisinsk kull. Man bør også ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00) som vil gi videre råd om behandling og innleggelse på sykehus.

Ved Giftinformasjonen hadde de søndag kveld ikke oversikt over eventuelle forgiftninger i helgen.