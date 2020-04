Har ikke funnet årsaken til to store vannlekkasjer i Oslo i helgen

Trafikken i begge retninger på Ring 2 ble stengt på grunn av en stor vannlekkasje rett utenfor Ullevål sykehus lørdag morgen.

Det skal ha vært en tre meter lang sprekk på langs i røret.

Søndag måtte Brann- og redningsetaten og vaktmannskaper i Vann- og avløpsetaten igjen rykke ut etter melding om vannlekkasje. Denne gangen var det lekkasje ved Aker brygge. Denne lekkasjen førte til vann i mange kjellere.

Kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i Oslo Vann- og avløpsetaten vet ikke hva som er årsaken til lekkasjene. Han utelukker noen sammenheng mellom disse.

– De har ingenting med hverandre å gjøre. De ligger på hver sin side av byen, sier Bjørnsrud.

– For et par måneder siden var det to større lekkasjer ikke så langt fra Ullevål sykehus. Har det noe sammenheng?

– Lekkasjene i vinter skjedde i forbindelse med pågående arbeid. Det skal ikke ha vært noe arbeid på stedet da bruddet oppsto sist lørdag, svarer Bjørnsrud.

I februar var det også en stor vannlekkasje på Manglerud i Oslo. Bjørnsrud sier at det likevel er færre vannlekkasjer hittil i år sammenlignet med 2019.

– Det er færre lekkasjer hittil i år enn det vi hadde i samme periode i fjor.