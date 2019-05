Byrådets utekontor ble ingen suksess. Nå blir det hus for geiter.

Et av to utekontorer i Oslos gater skal bli til ly for geiter, skriver Nettavisen.

I 2017 satte Oslo kommune ut to tømmerkonstruksjoner i Øvre Slottsgate og Kjeld Stubs gate. Tiltaket var en del av den grønne bymiljøpolitikken til byrådet, anført av Miljøpartiet de Grønne (MDG).

De to utekontorene kostet totalt 500.000 kroner, ifølge Nettavisen.

Politikken har navnet Bilfritt byliv, og har fått en blandet mottagelse.

Med tak, wifi, belysning, strømuttak og benker skulle utekontorene bli attraktive steder å sette seg ned med arbeidet. Men kontorene ble ikke brukt. Nettavisen siterer en rapport fra Sweco:

«Utekontoret har en begrenset bruk og den brukes hovedsakelig som sitteplass, ikke som arbeidsplass».

Nå har Bymiljøetaten flyttet et av utekontorene til Himstadjordet, bak Bogstad Camping. Tømmeret ligger stablet i en haug.

Geiter skal få glede av kontorene

– Det skal brukes om igjen til å bygge et skjul for geitene på Bogstad. Dette vil skje til høsten, når geitene trenger ly for vær og vind.

Det sier Monica T. Olsen i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Også det andre utekontoret er angivelig flyttet, fra sentrum til Trettenparken på Filipstad, en annen del av Bilfritt byliv. Høsten 2018 hadde Oslo kommune fjernet ca. 350 parkeringsplasser og omregulert en rekke gater.

Morten Brun

På denne tiden gjennomførte Sweco og Norstat et studie som målte holdinger til Bilfritt byliv. Det viste at næringslivet var langt mer kritisk til Bilfritt byliv-prosjektet enn folk flest. Mens bare en tredjedel av Oslos befolkning som helhet var negative, var nær halvparten av de næringsdrivende det.

– Det er ikke så overraskende tall. Men vi tar selvsagt bekymringen på alvor. Vi har for eksempel allerede gjort justeringer for vareleveringen. Det lages også nye næringsparkeringsplasser spredt utover sentrum, sa byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) til Aftenposten.

Det sittende byrådet fortsetter å rulle ut tiltakene fremover, men har ikke konkrete planer om flere utekontorer.

– Vi har ingen planer om å plassere ut flere utekontorer per i dag, men det er godt mulig at vi vil ta i bruk lignende løsninger andre steder, sier Marcussen til Nettavisen.