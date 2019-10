– Vi er sterkt kritiske til planene, både av hensyn til bygget og miljøet rundt, sier avdelingsleder i Byantikvaren, Hogne Langset.

Det var Estate Nyheter som først omtalte de ferdige planene.

Kritikken er ingen overraskelse for Norges Varemesse og Lars Haukeland i LPO arkitekter, som står bak forslaget. Da de første skissene ble lagt frem i 2018 fikk de krass kritikk fra både Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten.

– Diskusjonen med kommunen er litt vrien, men jeg tror at vi får en lykkelig slutt. Grunnen til at jeg tror det, er at området rundt Oslo Spektrum har et skrikende behov for fornyelse, sier Haukeland.

27 etasjers høyhus og ny konsert- og konferansehall

De ferdige planene innebærer i likhet med de tidlige skissene et 27 etasjers høyhus og en fullstendig forandring av bygningsmassen som grenser mot Sonja Hennies Plass og Oslo Plaza. Det vil blant annet gi en ekstra flerbrukssal med plass til 3000 mennesker og 1000 nye kontorplasser.

Forslaget er ikke behandlet av Byantikvaren enda, men Langset mener det ferdige forslaget omfatter flere av de samme elementene som etaten har vært kritisk til tidligere.

Rolf Øhman

Han er enig med utbyggerne at byen vil tjene på en oppgradering av miljøet rundt Oslo Spektrum, men synes ikke forslaget svarer til dette.

– Men en ny stor forsamlingssal som henger ut over Sonja Henies plass og et massivt høyhustårn på hjørnet mot rundkjøringen, bidrar ikke til å gjøre dette til et hyggeligere sted, sier han.

– Tar vare på det beste og tilfører noe bedre

Utbyggerne mener imidlertid at både kulturminnet og omgivelsene blir godt ivaretatt i det nye forslaget. De omtaler den delen av bygget som nå foreslås ombygd som et mislykket kompromiss, og et resultat av at kommunen gikk tom for penger i det opprinnelige prosjektet.

Illustrasjon: LPO Arkitekter

Kunstneren Guttorm Guttormsen skal dessuten medvirke i å gjenbruke teglsteinen. Det skal også benyttes et lager på 360 000 teglstein som har ligget ubrukt i 30 år. Bygget vil også få en mer tiltalende og inviterende fasade, argumenterer Gunn Helen Hagen, direktør i Norges Varemesse:

– Vi tror dette er grep vil gjøre at bygget blir aktivisert og at området får den oppgraderingen det fortjener, til glede for folk i hele byen.

Hun får støtte av Rådet for byarkitektur, som i en uttalelse fra april er svært positive til forslaget.

Olav Olsen

Arkitekt Lars Haukeland vedkjenner at han ikke lyktes fullstendig da bygget ble bygget frem mot 1990.

– Vi river ikke selve hovedverket, men bare frontbygningen, som ikke har den samme arkitektoniske kvaliteten. Bygget har veldig store skavanker på grunn av manglende kvalitet og dårlige løsninger. Jeg mener at dette forslaget foredler bygningen. Det tar vare på det beste og tilfører noe bedre.

– Må være mulig å samarbeide

En sentral del av planene er å etablere et konferansesenter i stor skala. Men Langset i Byantikvaren peker på at det er flere prosjekter i samme område som overlapper.

Et nytt konferansehotell ved navn Clarion The Hub er nylig ferdigstilt, Hotell Oslo Plaza har fått godkjent planer om utbygging, KLP vil bygge nytt høyhus rett ved og Olav Thon vil bygge konferansehotell i Gunerius-kvartalet, rett ved.

– Det må være mulig å samarbeide, slik at ikke alle eiere i dette miljøet skal ha alt av alle funksjoner, sier Langset.

Til det svarer LPO og Norges Varemesse at det nok vil komme samarbeid med aktørene rundt, men at nye Oslo Spektrum blir noe annet enn naboene kan tilby. De mener det er behov for en konferansesal med plass til 3000 mennesker, og at fasilitetene vil bli av et helt annet kaliber enn det som tilbys på hotellene, sier Haukeland.

– Oslo vil endelig kunne tiltrekke seg internasjonale konferanser, sier Hagen.

Planene skal behandles av relevante etater i Oslo kommune i tiden som kommer.