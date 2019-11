I 2016 vedtok Helse sør-øst å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad. I tillegg skal det bygges et lokalsykehus på Aker.

Planene er nylig endelig godkjent av helseminister Bent Høie (H) og regeringen, men er blitt møtt med mye kritikk for at alternativet - å heller bygge ut dagens Ullevål sykehus - ikke er blitt tilstrekkelig utredet.

Før valget gikk alle partiene i Oslo, bortsett fra Ap og Høyre, sammen for å kreve omkamp om dette.

Ap og Høyre hadde flertall i forrige periode, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, til sammen 32 av de 59 setene i Oslo bystyret.

– Vi var ni partier som gikk ut sammen i valgkampen. Mener vi det samme fortsatt? Ja, og engasjementet er like sterkt, understreket Bjørg Sandkjær (Sp).

Åpner for å endre høringsuttalelsen

FNB («Bompengepartiet»), Frp, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV og Venstre holdt onsdag en pressekonferanse om sykehusplanene i pausen i bystyremøtet. Helsepartiet, som ikke er representert i bystyret, var også med på initiativet.

Partiene er svært bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud om Helse sør-østs vedtatte planer gjennomføres.

– Vi mener det samme nå som i valgkampen i august. Vi utgjør nå et flertall i Oslo bystyre, og det kommer helseministeren og Helse sør-øst til å merke, sa Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Kanskje kan vi nå levere en ny og endret høringsuttalelse, spurte Bjercke også.

Vil prioritere Groruddalen først

Flertallet i bystyret mener det er utbyggingen av Aker sykehus som bør prioriteres, for å sikre Groruddalens befolkning et fullverdig sykehustilbud.

De peker på at sykehusene som i dag har ansvaret for bydelene i Groruddalen, allerede trenger avlastning.

I tillegg understreker partiene i en felles pressemelding at reguleringsrisikoen både på Aker og Gaustad er høy, noe som kan by på utfordringer.

Utbyggingsprosjektet har også møtt motstand i fagmiljøene. Sykepleierforbundet og LO i Oslo står sammen i kravet om å stanse prosjektet på Gaustad og ønsker en full utredning av Ullevål.

– De utrolig flotte fagmiljøene som helseministeren ikke har lyttet til, skal vi løfte frem, sier Aina Stenersen (Frp), leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Det er uklart hvilken makt bystyreflertallet faktisk har i saken.

I teorien kan de sabotere for de nødvendige reguleringsvedtakene Helse Sør-Øst trenger. Men da kan de og regjeringen svare med å stanse eller utsette hele eller deler av prosjektet, som vil gå utover fremtidig sykehuskapasitet i Oslo.

– Kan gå ut over psykiatrien

Aina Stenersen er også bekymret for Helse sør-østs planer om en samlokalisering av alle psykiatriske sykehusplasser i et nybygg på Nye Aker sykehus.

– Utbyggingen på Rikshospitalet forutsetter også en nedleggelse av Gaustad sykehus med sine store grøntarealer, nærhet til marka og gode tjenestemessige variasjon innen psykisk helse og avhengighetsbehandling, sier Stenersen.

Hun peker på at det også kan bli færre sengeplasser i psykiatrien.

I Dagsavisen har personer i fagmiljøet omtalt Gaustad sykehus som «umistelig».