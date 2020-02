Avgått byråd får mest kritikk i Kommunerevisjonens rapport

Da det nye Oslo-byrådet ble presentert i oktober, var mangeårig byråd og heltidspolitiker Tone Tellevik Dahl (AP) ikke til stede på Borggården. Hun ble erstattet med Robert Steen (Ap) som ble ny byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Nå viser det seg at det er Tellevik Dahl som får mest kritikk i rapporten «To byråders oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene» som Kommunerevisjonen kom med i forrige uke.

Rapporten har undersøkt oppfølging av arbeidstidsbestemmelser i underliggende virksomheter til samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og tidligere byråd Tellevik Dahl.

Den ble bestilt i kjølvannet av nyhetssaker om flere tusen brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Ifølge NRK ble det avdekket 82.294 brudd på arbeidsmiljøloven i tidligere byråd Tellevik Dahls etater de siste årene.

Totalt har NRK funnet 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Holdt seg til administrativ ledelse

Kommunerevisjonen skriver blant annet:

«Undersøkelsen viser videre at flere virksomheter har hatt relativ god oversikt over antallet arbeidstidsbrudd, og at omfanget av brudd i noen virksomheter har vært ganske omfattende, uten at dette har vært løftet opp som tema i styringsdialogen med virksomhetene under byråd for eldre, helse og arbeid».

Rapporten har også sett på om Tellevik Dahl var kjent med bruddene og hvorvidt de ble fulgt opp.:

«I tillegg identifiserte Kommunerevisjonen at byrådsavdelingen ved noen få tilfeller i undersøkelsesperioden hadde fått informasjon om status og tiltak i virksomhetene knyttet til arbeidstidsbrudd, uten at dette synes å ha medført noen ytterligere oppfølging».

Ifølge Tellevik Dahl forholdt hun seg til at administrativ ledelse i linjen skulle sikre overholdelse av lover og regler. Hun forutsatte at hun ville bli varslet hvis det var utfordringer, heter det i rapporten.

– Ble fulgt opp på riktig nivå

Selv mener Tellevik Dahl at bruddene ble fulgt opp på riktig nivå. Hun skriver i en e-post til Aftenposten at rapporten er en grundig gjennomgang av saksforholdet og den peker på noen forbedringspunkter.

« Det tar jeg til etterretning», skriver Tellevik Dahl, som understreker at tallet på lovbrudd er kraftig redusert.

Stein Bjørge

– Burde ikke du som byråd ha større innblikk i det som skjedde i underliggende etater?

– Tillitsbasert styring og ledelse er et viktig prinsipp i Oslo kommune. Ifølge virksomhetsinstruksen er det lederne for virksomhetene som har ansvaret for egen virksomhet. Det er etatsdirektører og bydelsdirektører som har ansvar for at lover og regler etterleves. Mens jeg var byråd, tok vi brudd på arbeidstidsbestemmelsene inn i styringskortene på etatsstyringsmøtene, slik at det ble ytterligere oppmerksomhet og oppfølging av antall brudd.

Hun sier at bruddene ikke har noen sammenheng med at hun ikke har fortsatt som byråd etter valget.

Berg kommer bedre ut

Når det gjelder byråd Lan Marie Bergs rolle, skriver Kommunerevisjonen at hun hadde hatt en del kommunikasjon med Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten om omfanget av arbeidstidsbrudd og tiltak for å redusere antallet brudd.

Stein Bjørge

«For Energigjenvinningsetatens del synes oppfølgingen å ha vært noe tettere i 2019 enn i 2018. For de øvrige virksomhetene under byråden var det i all hovedsak ikke slik oppfølging, men byrådsavdelingen viste til at den var kjent med virksomhetenes HMS-rapporteringen i årsberetningenes fellesdel», kommer det frem i rapporten.

Kommunerevisjonens rapport viser også at antall brudd hadde gått ned i månedene før mediene skrev om bruddene i fjor høst. Nedgangen er på cirka 20 prosent.

Nedgangen er størst i Renovasjonsetaten, der det ble registrert 72 brudd i løpet av årets ni første måneder i 2019, mot 249 i hele 2018. Også Energigjenvinningsetaten ble pekt frem som et godt eksempel med ni brudd i desember.

Blitt bedre med ny etat

Byråd Berg er for tiden i fødselspermisjon. Hennes vikar, Arild Hermstad, sier at det er bra og viktig at det har vært et stort fokus på arbeidsmiljøloven den siste tiden.

Ola Vatn, NTB scanpix

– Rapporten fra Kommunerevisjonen bekrefter det som har vært kjent en stund. Den viser klart og tydelig at utviklingen i går i riktig retning. Fra april i fjor har det vært svært få brudd. Den nye Renovasjons- og gjenvinningsetaten er nå i ferd med å bli en foregangsetat på arbeidsmiljøloven. Det synes jeg alle de som jobber for kommunen fortjener stor honnør for.

Han legger til at byråden var i gang med å rydde opp før sakene ble kjent i mediene.

– Rapporten viser tydelig at byråd Berg tok tak i utfordringene i Energigjenvinningsetaten lenge før dette ble offentlig kjent, og at situasjonen i etaten nå er mye bedre enn tidligere. I februar i fjor ble ny direktør konstituert i etaten. Han fikk klar beskjed om å rydde opp i brudd på arbeidsmiljøloven, anskaffelser og ansettelser. Samtidig satte vi i gang en ekstern undersøkelse for å få alle kortene på bordet. Vi ser klare resultater av dette arbeid.

Ingen konsekvenser for de involverte

I løpet av våren blir det en høring av saken i bystyret. Der vil Berg og Tellevik Dahl svare på spørsmål om saken. Opposisjonen har tidligere varslet et mistillitsforslag mot Berg, men er nå dempet i sin kritikk. Hittil har ingen måttet forlate sin stilling som en konsekvens av bruddene.

– Høringen vil gi oss svar på hva som har skjedd. Det er særlig viktig å få svar på hvorvidt byrådene har overholdt informasjonsplikten sin og informert bystyret om bruddene, sier Øystein Sundelin (H), gruppeleder for Høyre i bystyret.

Rolf Øhman

Han sier at det er mye som tyder på at byrådene ikke informerte bystyret om bruddene, slik de skulle ha gjort. Hvorvidt et mistillitsforslag blir fremmet er ennå ikke avgjort.

– Det er for tidlig å si noe sikkert om dette. Vi holder på å forberede spørsmål og setter oss grundig inn i rapportene som også avdekker brudd på anskaffelsesregelverket og ansettelsesregler i tillegg til over 108.000 brudd på arbeidsmiljøloven bare siden 2018, sier Sundelin.

Brudd også da de borgerlige styrte

– Det var også mange brudd i etatene da dere styrte byen. Hva sier dere til det?

– Det var det. Men handler det om hvordan de to byrådene kunne tillate så mange brudd på arbeidsmiljøloven flere år etter at byrådet slo fast at det er nulltoleranse for denne type lovbrudd i Oslo kommune, svarer Sundelin.

Han legger til at opposisjonen er klar over at det ikke er byrådenes jobb å daglig følge med på overtidslistene til kommunens ansatte.

– Derfor er det her ikke bare snakk om det store antallet brudd, selv om det også er alvorlig, men om byrådene har overholdt informasjonsplikten overfor bystyret slik de skal, og om de parlamentariske spillereglene er fulgt.