Oslo-byråd var inhabil: To vedtak er ugyldige

En granskning har konkludert med at to vedtak gjort av Plan- og bygningsetaten er ugyldige fordi byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) var inhabil.

To av vedtakene fattet av Plan- og bygningsetaten er ugyldige fordi byråd Hanna Marcussen (MDG) er såkalt avledet inhabil. Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Den eksterne gjennomgangen av til sammen 262 vedtak ble gjort av Harris Advokatfirma, skriver Dagsavisen.

De to ugyldige sakene gjelder boligblokker i Bertrand Narvesens vei og Hovinveien, samt på Sørengkaia.

Årsaken er at Marcussen har to søsken som begge jobber i store arkitektfirma i Oslo. Marcussen er såkalt «avledet inhabil» fordi hun var overordnet Plan- og bygningsetaten, som fattet vedtakene.

Vann- og avløpsetaten, som gjør jobben der Plan- og bygningsetaten er inhabile, skal gå gjennom de to sakene helt på nytt.