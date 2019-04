I oktober i fjor søkte Aamir Sheikh om tillatelse til å bruke Oslo rådhus til å markere at det i år er 50 år siden den første arbeidsinnvandreren fra Pakistan bosatte seg i Oslo. Markeringen er planlagt i juni.

Sheikh er leder av 14. august-komiteen i Oslo som blant annet arrangerer barnetog på Pakistans nasjonaldag 14. august. Han satt flere år i bystyret for Høyre og er nå leder for Stovner Høyre.

I februar inviterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) 25 pakistanske organisasjoner til rådhuset for å «avklare tidspunktet for når en slik markering bør være»

For et par uker siden fikk Sheikh avslag på sin søknad om bruk av rådhuset. Nå ønsker byrådslederen og ordføreren en «bredere og større jubileumsmarkering» av første arbeidsinnvandrer til Oslo i kommunal regi i 2021.

Fakta: Arbeidsinnvandring til Norge Innvandrere fra Pakistan, India, Marokko og Tyrkia begynte å komme på slutten av 1960-tallet. Mens det var 14 pakistanere i Norge i 1967, hadde antallet økt til 989 personer i 1971. I 1973 var antallet 1439 – noe som da utgjorde 25 prosent av «fremmedarbeiderne» i landet. Ved inngangen til 2019 var det 944.000 innvandrere og innvandrerfødte i Norge. Gruppen fra Pakistan var i tre tiår den største innvandrergruppen i Norge. I dag er den polske gruppen størst med 121.000 innbyggere. Det bor 46.300 personer med pakistansk bakgrunn i Norge i dag. Kilde: Den kritiske fase – Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–73, skrevet av Aud Korbøl og Arnfinn H. Midtbøen / SSB.

Magnus Knutsen Bjørke (arkivfoto)

– Det er hårreisende at byrådslederen og ordføreren nå kupper mitt arrangement. Det var jeg som tenkte på det først og søkte om å låne rådhuset. Nå vil de ha den samme markeringen selv. De kunne eventuelt ha sagt ja til min søknad og hatt en egen feiring i 2021, sier Sheikh.

Festlokalene på rådhuset kan stilles til disposisjon for festmøter og andre tilstelninger av offentlig interesse. Søknaden fra Sheikh ble behandlet i forretningsutvalget i bystyret. Der stemte de borgerlige partiene, utenom Venstre, ja til å låne Rådhuset til Sheikh. De sosialistiske partiene stemte nei.

Blir to feiringer

Selv om Sheikh nå ikke får låne rådhuset til jubileet, vil han ikke gi seg.

– Det blir en stor og åpen feiring for hele Oslos befolkning i juni. Vi kommer til å leie et annet lokale og betale for festen selv, sier Sheikh bestemt.

– Hvorfor kan du ikke vente med feiringen til 2021?

– Den første arbeidsinnvandreren fra Pakistan bosatte seg i Oslo i 1969. Derfor er det riktig å feire dette i 2019. Når man skal feire 50-årsdagen til en person, så skal man regne alderen fra den datoen personen ble født. Jeg forstår ikke hvorfor kommunen vil vente i to år? spør Sheikh retorisk.

Ønsker kommunal feiring

Ordfører Marianne Borgen (SV) sier at Sheikh fortjener honnør for å ha tatt initiativet til å feire jubileet. Hun sier videre at da søknaden fra Sheikh kom, var det mange som tenkte at det var en veldig god idé å feire de første arbeidsinnvandrerne til Oslo.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

– Vi ønsker en bred markering der vi vil involvere flere organisasjoner. Pakistans ambassade er også enig i at det bør bli en bred markering. Oslo kommune vil arrangere denne markeringen og synliggjøre hva arbeidsinnvandrerne har betydd for Oslo. Da ville det sett rart ut at rådhuset ble brukt til samme markering to ganger. Derfor fikk Sheikh avslag, forklarer Borgen.

– Hva sier du til Sheikhs uttalelse om at dere har kuppet hans idé?

– Det er ikke snakk om noe kupp. Snarere tvert imot. Jeg vil gi honnør til Sheikh for initiativet og ønsker å samarbeide med ham og andre organisasjoner for en større markering i 2021, svarer Borgen.

Det var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som ledet møtet med pakistanske organisasjoner. Aftenposten har også bedt Johansen om kommentar til saken. Via sin byrådssekretær henviser Johansen til ordføreren fordi det er ordføreren som formelt tar beslutninger knyttet til bruk av rådhuset.

Aamir Sheikh

Johansen ønsker heller ikke å svare på hvorfor han har involvert seg i saken.

Når kom innvandrerne?

Ordfører Borgen legger også til at det er litt tvil om når de første arbeidsinnvandrerne bosatte seg i Oslo. Hun viser til Aud Korbøl og Arnfinn H. Midtbøens bok, Den kritiske fase – Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–73, der det står at det var 14 pakistanere i Norge i 1967.

– Aamir Sheikh står fritt til å ha denne markeringen når han ønsker det, men det var pakistanere i Oslo også før 1969. Den største bølgen kom i 1971. Derfor ønsker vi å ta utgangspunkt i 1971. Og så trenger vi tid til å planlegge arrangementet, sier Borgen.

– Hvorfor brukte dere nesten et halvt år på å avslå søknaden?

– Vi har hatt fortløpende dialog med søkeren. Saken har ikke ligget i en skuff, men i etterpåklokskapens navn så burde den ha blitt behandlet raskere, vedgår Borgen.

Håper på kompromiss

Norskpakistanske Aziz ur Rehman, som er leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner, synes det er leit at det nå går mot to markeringer av samme jubileum.

Olav Olsen (arkivfoto)

– Det er en viktig sak at man ønsker å feire de første innvandrerne fra den tredje verden. Hvis de første innvandrerne kom i 1969, så bør feiringen være i 2019. Samtidig er det leit at det går mot to feiringer. Markeringen mister jo sin verdi når den blir splittet, sier Rehman.

Han foreslår et kompromiss mellom 14. august-komiteen og kommunen.

– En løsning er at det blir en stor felles feiring i 2020. Rådet kan bistå med dialog, slik at man kan bli enige om én felles feiring, sier Rehman.