En 18 meter lang prototyp, omtrent halve lengden av de faktiske trikkene som skal leveres til Oslo, står nå ferdig i Spania. De nye trikkene vil få en blåfarge som er nærmest identisk med dagens trikkefarge.

– Prototypen er helt identisk med hvordan den faktiske trikken blir, i én til én størrelse. Det gjør at vi nå endelig kan vise frem de første bildene av de nye, moderne, robuste og kostnadseffektive trikkene til hovedstaden, sier prosjektsjef i Sporveien Trikken, Bjørn Bjune.

Vinteren 2020–2021 kommer de første nye trikkene til hovedstaden, produsert av den spanske leverandøren CAF.

Totalt skal 87 nye trikker fases inn i perioden frem til 2024.

Fakta: Nye trikker i Oslo Årlig har trikken i Oslo om lag 50 millioner reisende.

Sporveien AS har bestilt 87 nye trikker av typen Urbos 100 fra den spanske leverandøren CAF.

Kostnaden for trikkekjøpet er rundt 4 milliarder kroner, ifølge Sporveien.

Trikkene skal leveres i perioden 2020 til 2024.

De nye trikkene er lengre, har plass til flere og er universelt utformet uten trapp.

Hver trikk har plass til 220 passasjerer.

Sporveien

Lengre og romsligere

Prototypen er blitt utviklet for at prosjektet skulle kunne teste, kvalitetssikre og verifisere de ulike løsningene i forkant av at selve produksjonen nå har startet.

Blant annet har flere norske interesseorganisasjoner testet brukervennligheten for folk med funksjonshemninger.

De nye trikkene vil blant annet være lengre og romsligere enn de gamle.

«Designet er lyst, luftig og moderne, og flere har sammenlignet inntrykket man får innvendig med dagens T-bane i Oslo», skriver Sporveien i en pressemelding.

Sporveien

Sporveien

Gravekaos

I fjor ble det klart at CAF hadde gått seirende ut av anbudsrundene.

Samtlige av dagens 72 trikker skal byttes ut. Skinnenettet og infrastrukturen er blitt oppgradert, blant annet for å få på plass de nye trikkene.

Det har ført til omfattende graving flere steder i byen, blant annet i Storgata og i Thorvald Meyers gate.

Den totale kostnaden for utskiftningen av trikkeflåten i Oslo er på inntil 9 milliarder kroner innen 2024.

Kostnaden med oppgradering av skinne- og signalnettet blir dermed større enn investeringen i trikker, som er på rundt 4 milliarder.