Når to veier møter hverandre eller en sykkelvei møter et trikkespor, kalles det et plankryss. Trafikantene møtes på samme nivå og får hjelp av fotgjengeroverganger, lyskryss eller skilting til å krysse hverandre.

Et planfritt kryss innebærer at kryssingen foregår på to ulike plan, ved hjelp av underganger, broer eller kulverter, slik at trafikantene ikke er i kontakt med hverandre. Det pågår en språkdiskusjon om «planfritt» gir den rette assosiasjonen til kryssing på to ulike nivåer.