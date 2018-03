– Vi har et vitalt hus, stor bredde og innhold som folk åpenbart vil ha, sier administrerende direktør Jørgen Roll. Han er også fornøyd med et godt driftsresultat for 2017.

– Konserthuset har noe for barn, unge og gamle – fra rock’n roll og Oslo-Filharmonien til barnekonserter, viser og jazz. Her er masse mennesker, masse arrangementer og kvalitet på artister, og det er viktig å kunne tilby i Oslo, sier han.

JØRGEN ROLL

Den amerikanske folkemusikeren Joan Baez, som opptrådte i Oslo Konserthus mandag 5. mars, skrøt av både sal og akustikk, ifølge Roll.

Han sier at tilbudet i konserthuset i Vika aldri vært større, og at det er nesten ti år siden besøkstallene var så gode.

– Vi ser at stadig nye agenter og management kommer til huset med sine artister og arrangementer. I 2014 var det 246 forskjellige arrangementer, så det har gått gradvis opp. Konserthusets totale kulturelle fotavtrykk blir enda større og bedre gjennom alt som skjer i Røverstaden, det nye kulturhuset i Vika.

Dan P. Neegaard

Oslo-Filharmonien har sitt hjem i konserthuset, og til orkesteret kom 68000 publikummere. Barnas Konserthusserie rundet konsert nr. 200 i fjor med 50 000 barn på besøk gjennom årene.

Stort tilbud til barn og unge

– Det er hyggelig at det vi gjør for barn og unge slår an. Barnas Konserthusserie har vært nesten utsolgt hele sesongen, sier Roll. Filmkonseptene med live symfoniorkester er også svært populære blant publikum. Roll venter fullt hus når filmen Harry Potter og mysteriekammeret vises på stort lerret foran fullt symfoniorkester 18. mars.

– Det er gøy at det er så stor bredde i arrangementer for barn, ikke bare for de minste, men også for eldre barn og ungdommer, sier Kristin Sundt, markeds- og kommunikasjonssjef i Oslo Konserthus. Hun er glad for at tilbudet tiltrekker nye, unge publikumsgrupper.