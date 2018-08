Kl. 23.14 meldte politiet på Twitter at trafikken går som normalt igjen. Nødetatene er fortsatt på stedet.

Ifølge NTB er brannen nå slukket, men taket har fått kraftige skader.

– Det er veldig kraftige brannskader på taket. Vi har ikke fått melding om skader på leiligheter, men jeg er per nå ikke sikker på om alle leilighetene er beboelige nå, på grunn av eventuelle røykskader, suer operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Politiet i Oslo til NTB.

Trikken går som normalt forbi brannstedet i Toftes gate nå. Vi er fortsatt tilstede på brannadressen sammen med brannvesenet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 5, 2018

Brannen ble varslet litt før klokken 22 søndag kveld. Ilden har slått igjennom taket på bygningen og fører til kraftig røykutvikling.

Toftes gate var en stund sperret for trafikk i begge retninger nedenfor Ring 2. Trikken fikk heller ikke passere.

Brannmannskaper var oppe på taket av bygningen ved hjelp av en stigebil og gjorde slukningsarbeid.

Sidney Glastad

Brannceller i blokka

Oslo-politiet meldte kort tid etter klokken 22 at det dreier seg om en relativt nyoppført blokk, der leilighetene er bygget som brannceller.

– Det er i utgangspunktet gode brannceller i blokka, så det er ikke spredningsfare, opplyser politiet.

På Twitter meldte politiet at 58 personer ble evakuert fra blokken, men at ingen ble eksponert for røyk.

Inger Lise Hammerstrøm

Mistenker bruk av engangsgrill

Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Svend Bjelland, forklarer at politiet mistenker at det er bruk av engangsgrill som utløste takbrannen.

– Vi har kontroll på en guttegjeng som har grillet med engangsgrill. Det er naturlig å tro at det har en sammenheng med brannen, sier Bjelland til Aftenposten.

Det er foreløpig uklart hvor vidt noen av guttene er beboere i bygget.

– Vi har vært i kontakt med flere gutter som har brukt denne grillen, så får vi se om de eventuelt vil bli straffet, forteller operasjonsleder Hekkelstrand til NTB.