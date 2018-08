I hele sommer har det ligget øde, utestedet i parken over Ullevålsveien. Eieren gikk konkurs, og det velkjente, men nedslitte anlegget ble stående tomt.

Midt i juli meldte Aftenposten at uteserveringen da skulle gjenåpne. Deretter har selskapet Nordic Festivals ventet på skjenkebevilling.

Omfattende oppgradering

Bymiljøetaten, som forvalter hele parken, undertegnet leiekontrakt med Nordic Festivals tidligere i sommer. Straks gikk utelivsaktøren i gang med omfattende oppgradering, men tillatelsen til å selge alkohol lot altså vente på seg:

– Likevel er vi veldig fornøyde med hjelpen vi får. Midt i ferieavviklingen har kommunen gjort sitt ytterste for å gjenåpne serveringstilbudet. Vi kunne ha startet fredag, men venter til lørdag på grunn av værmeldingen. Stiv kuling og uteservering er ingen god kombinasjon, bemerker daglig leder Lars Joacim Kvernrød Hagen.

Nordic Festivals AS

Fra restaurant til «street food»

Helt siden 1890-årene har besøkende i en av Oslos mest populære parker kunnet hygge seg på restaurant, deretter kafé. Frem til konkursen i vår var serveringstilbudet klassisk preget, med kelnere i hvite skjorter og en heller tidløs meny.

Nå er driften overlatt til et nokså nytt selskap. Bak står en gjeng tidligere økonomistudenter.

– Vi som driver stedet, er i 20-årene og tidlig i 30-årene. Vennene våre forteller at de har lyst til å besøke den nye uteserveringen. Det samme sier mødrene våre og venninnene deres. Akkurat slik ønsker vi å ha det. Utendørs, som stedet heter, skal være for alle. Stilen betegner vi som litt rocka, litt kul, og samtidig lun og hyggelig, fremholder Hagen.

Monica Strømdahl

Daglig leder ønsker ikke å fortelle hvor store summer fornyelsen av uteserveringen har kostet, bare at det dreier som om «ganske mange penger».

– Har irritert oss, vi også

– Hele tanken er at det skal se ordentlig ut, og det gjør det nå. Noen av oss som driver det nye stedet, bor i området her. Vi har irritert oss, vi også, over at uteserveringen var stengt så lenge. Nå satser vi på å lage et ordentlig godt tilbud som inkluderer quizkvelder og andre aktiviteter, forklarer Lars Joacim Kvernrød Hagen.

Gjester som setter pris på mer tidløs service, risikerer å bli skuffet når Utendørs åpner: Maten må man kjøpe selv, fra tre såkalte «food trucks», samt en kiosk. Heller ikke drikkevarer blir servert ved bordene.

Tilbudet består blant annet av internasjonal «street food» fra grill, samt ulike texmex-retter.

Ikke offentlig anbud

Aftenposten har tidligere skrevet at leiekontrakten ikke krever offentlig anbud. Andre utelivsaktører reagerer negativt på avtalen som kommunen har inngått med driftsselskapet Nordic Festivals. I juli forklarte Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten:

– Nordic Festivals fikk kontrakten av flere grunner. Selskapet kan få satt opp en uteservering veldig hurtig og har presentert et spennende konsept til den laveste prisen.

Ifølge daglig leder Lars Joachim Kvernrød Hagen er den nye leietageren ikke blitt særbehandlet:

Kan skjenke til midnatt

– Vi fant informasjon fra kommunen på en nettside og søkte på vanlig måte, sier han.

Utestedet Utendørs åpner lørdag klokken 12. Det kan skjenke alkohol frem til kl. 24, alle dager. Planen er å holde åpent utover høsten, så lenge vær og klima tillater, opplyser Hagen.