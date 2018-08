Vestkantbadet stenger ved utgangen av dette året. Badet vil dermed ikke være en del av Oslos fremtidige svømmetilbud. Det har lenge vært kjent at det skal bygges hotell på tomten, og Oslo kommune bekrefter at de ikke fornyer leieavtalen som går ut ved nyttår.

Et av Petter Stordalens selskaper, Strawberry, har sammen med Aspelin Ramm og Høegh eiendom kjøpt bygningen. De skal bygge og utvikle et hotell på tomten. De nye eierne sier de vil åpne hotellet med tilhørende bad i 2021.

Vestkantbadet på Solli plass er høyt verdsatt av mange brukere, ikke minst for sin arkitektur og kunst av Per Krohg.

Brukerne fortviler

– Badet er ytterst nødvendig, det er så mange generasjoner her. Vi kommer ikke hit bare for å holde oss i form, sier Lully Kjøsterud til Aftenposten.

Hun er en av mange som vil savne badet.

– Jeg har blant annet en armskade og artrose. Dette er den beste måten for meg å trene rolig, og det gjør jeg fire ganger i uken. Det er ikke bare å dra land og strand rundt for voksne og syke mennesker for å finne et sted som dette, fortsetter hun.

Ansvarlig byråd Rina Mariann Hansen (Ap) synes det er synd at det ikke er flere bad på vestkanten.

– Vi skal bygge nye bad på Stovner, Manglerud og Tøyen. Men vi må se på hvordan vi kan bedre badetilbudet på vestkanten. Jeg vet at det er et stort behov for det, sier hun.

Svømmerne på Vestkantbadet sliter med å forstå politikernes prioriteringer:

– Jeg skjønner ikke folkene i kommunestyret. Vi er skattebetalere, og det er ikke flust med bassenger her. Vestkantbadet er jo vernet, sier Elisabeth Dæhlie som har brukt badet i 20 år.

Hun er en av dem som tidligere har laget underskriftskampanje for å redde institusjonen.

Fakta: Vestkantbadet Vestkantbadet åpnet i 1932, og har vært i kommunal drift siden.

Kommunens leieavtale går ut til nyttår 2019.

Petter Stordalens selskap Strawberry bygger ut nytt hotellkompleks på tomten.

Oslo kommune driver i dag åtte bad. Det er i tillegg flere bad som drives av private.

Oslo kommune vedtok i 2014 en bademelding, som sier at det skal bygges nye bad på Stovner, Manglerud og Tøyen.

Tidligere har Oslo kommune drevet Bislett bad, Sagene bad og Vestkantbadet. Disse ble solgt på 2000-tallet.

Nytt privat bad åpner i 2021

Siri Løining leder konseptutviklingen for det nye hotellet på Solli plass. Hotellet skal driftes av Stordalens Nordic Choice Hotels.

– Det stemmer at Vestkantbadet stenges fra nyttår. Det åpner ikke igjen før våren 2021, da som en del av det nye hotellet. Vi har stor respekt for arven vi forvalter, og skal få Vestkantbadet til å gjenoppstå i all sin prakt. Vi ønsker at oslopublikumet skal kunne gå inn der med stolthet.

– Blir prisene høyere når det ikke lenger er et kommunalt bad?

– Vi har ikke tatt stilling til om billettprisene blir høyere. Planen er at alle skal få glede av Vestkantbadet, og vi ønsker ikke å ekskludere noen gjennom medlemskap eller lignende ordninger. Samtidig er det et kostbart anlegg å drifte.

På spor med byantikvaren

Vestkantbadet står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig, og det forberedes fredning. Byantikvar Janne Wilberg forteller at de har god dialog med de nye eierne.

– For vår del er det viktigste at det kulturhistoriske blir godt ivaretatt og at badet fortsatt er tilgjengelig for byens befolkning, noe de nye eierne har forsikret oss at det skal bli, sier Wilberg.

– De nye eierne har vært veldig interessert i å ivareta lokalet, og at det skal fungere som badeanlegg fremover. Jeg opplever at vi er på et godt spor, sier Wilberg.

Våt kunst

Kunstneren Per Krohg (1889–1965) har blant annet utsmykket Rådhuset og Kunstneres hus. Ingen andre bad i Oslo har det samme uttrykket som han laget på Vestkantbadet.

– Oslo har en kunstordning som sørger for at det er kunst i alle nye bygg. De nye badene som bygges i Oslo skal ha sånne kvaliteter, men det er for tidlig å si hva som kommer, sier byråd Rina Mariann Hansen.