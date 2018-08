Tons of Rock flytter fra Halden til Oslo

Etter fem år på Fredriksten Festning i Halden har rockefestivalen Tons of Rock tatt steget over til Oslo. Festivalen blir arrangert 27. til 29. juni neste sommer, forteller festivalen i en pressemelding.

– Det handler rett og slett om at vi ønsker oss større plass. Fredriksten Festning er en fantastisk arena, men har en begrensing på 12.000 publikummere. Vi har et større potensial, sier festivalsjef Svein Bjørge til Aftenposten.

Han anslår at det vil være plass til minst 30.000 mennesker på Ekebergsletta. Og det åpner for at de største rockestjernene kan komme til byen.

– Nå er det ingen begrensning på hvor store artister vi kan få. Både med tanke på publikumskapasiteten og at det blir flyttet til Oslo, sier Bjørge.

Flere arrangører vil trekke superstjerner til Oslo: Kommunen har gitt grønt lys for nye kjempearrangementer.

Hans O. Torgersen

Tettpakket konsertsommer i Oslo

Tidligere i sommer skrev Aftenposten om at flere aktører ville arrangere store konserter i Oslo. De to siste somrene har Atomic Soul arrangert Oslo Sommertid på Voldsløkka foran svære folkemengder. I 2017 spilte Marcus & Martinus der. Denne sommeren besøkte Eminem Voldsløkka sammen med 55.000 publikummere.

Oslo Sommertid har vært siste helgen i juni, og i et dokument hos Oslo kommune kom det frem at flere aktører var interessert i å arrangere konserter den samme helgen neste sommer. Peer Osmundsvaag og Atomic Soul står bak Oslo Sommertid. Da Aftenposten snakket med ham tidligere denne sommeren, bekreftet han at de kunne være på Voldsløkka neste sommer også, men at det var for tidlig å bekrefte at det faktisk ble noe av.

– Nå har Osmundsvaag i Atomic Soul fått Voldsløkka, og vi har fått Ekeberg som vi søkte på, sier Bjørge, men avviser at det betyr at de to arrangementene konkurrerer med hverandre.

– Vi kolliderer ikke med noen av de andre festivalene. Vi er en rock- og metalfestival og trekker et helt annet publikum enn for eksempel Øyafestivalen og Over Oslo, sier Bjørge. Over Oslo pleier å bli arrangert tidligere i juni, mens Øyafestivalen foregår i august.

Slo ned som en bombe i Halden

Også Halden Arbeiderblad omtaler flyttingen av Tons of Rock i dag. Avisen skriver at nyheten «slår ned som en bombe i Halden».

Det kan kultursjef i Halden kommune, Stein Wilhelmsen, bekrefte.

– Vi var ikke kjent med at Tons of Rock vurderte å flytte festivalen til et annet sted. Derfor er det litt spesielt. Det er utrolig trist at de har gått med den hemmeligheten i magen, sier Wilhelmsen, som skulle ønske festivalen hadde sagt ifra til dem på forhånd.

– Vi er veldig positive til slike arrangementer, og vi kunne kanskje sett på behovet og gjort noen endringer for å holde dem her, sier kultursjefen.

Selv om det er stor forskjell på kapasiteten i Fredriksten Festning og på Ekebergsletta, tror Wilhelmsen at Halden har større potensial. Det er flere store områder rundt som kunne brukes.

– Vi forventer ikke at ting forblir hos oss i evigheten, men dette kom litt brått på. Nå kommer vi til å gå aktivt ut for å finne villige arrangører som vil komme hit. Vi må bare riste av oss sjokket, sier Wilhelmsen.