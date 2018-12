Som 11-åring fikk David Adampour jobb i den lokale Rema 1000-butikken. To tiår senere er han sjef for den eneste Rema 1000-butikken der alle ansatte har eller har hatt spesielle utfordringer.

I butikken i Torggata har Adampour valgt å ansette personer som av ulike grunner har vansker med å få jobb andre steder.

– Som tenåring var jeg fotballtrener for et lag der en del hadde problemer. De trengte at jeg snakket med dem og lyttet til dem. Da så jeg hvor mye fellesskap kan bety, sier han.

Les også: Disse kan bli Årets osloborger 2018

Fakta: David Adampour (30) Norskiransk kjøpmann, født og oppvokst i Oslo. Bor på Grünerløkka. Driver Rema 1000-butikken i Torggata, der han kun ansetter personer som har vansker med å få seg jobb andre steder.

Ansatte medelever fra spesialklasse

På barneskolen ble Adampour plassert i spesialklasse i tre år, uten at han helt forsto hvorfor. I dag er han glad for erfaringene og vennskapene han fikk i spesialklassen. I dag jobber to av elevene fra klassen i butikken i Torggata.

– Jeg merket at vi som gikk i spesialklassen, ikke så rart på hverandre, men at folk så på oss på en rar måte. Jeg forstår hvordan det er å føle seg utenfor. Samtidig vet jeg hvor mye folk som er «annerledes», har å by på, sier Adampour.

Dan P. Neegaard

– Ingen har hatt et perfekt liv

Adampour er bekymret over at det blir færre og færre jobber for dem som ikke har høyere utdanning, som har hull i CV-en, eller som har ulike former for funksjonsnedsettelser. I butikken i Torggata er det bare to krav til ansatte: De må være annerledes, og de må være motiverte.

– Jeg pleier å fortelle om min egen motgang. Ingen har hatt et perfekt liv. Så lenge man er motivert, er det vår jobb å vise at dette er et interessant sted å jobbe, sier han.

Som 11-åring fikk Adampour jobb som «flaskegutt» på lørdagene i Rema 1000-butikken som lå i førsteetasje av blokken han bodde i på Grünerløkka. Han fikk ansvar og følte han hadde noe å bidra med. Siden har ansvaret vokst. I dag er Adampour opptatt av å gi muligheten videre til nye personer.

– For meg er det viktig å få mennesker til å tro på seg selv. Det er så sjelden vi sier noe positivt til hverandre. Men jeg tror at når mennesker får troen på seg selv, kan de utvikle seg. Alle har noe å by på, sier han.

Dan P. Neegaard

Ønsker mer kontakt bydelene imellom

Han bor fortsatt på Grünerløkka og ser på seg selv som en skikkelig Oslo-gutt.

– Når jeg reiser bort, savner jeg byen med en gang. Det er fødebyen min, og jeg glad for alt Oslo har gitt meg. Det er en flerkulturell by, og det mangfoldet er jeg veldig glad i, sier Adampour.

Særlig er han glad i å kunne gå på yoga i byen og på tur i skogen. Han går ofte ved Grefsenkollen og Linderudkollen. Bade gjør han så lenge det er mer enn 15 grader i vannet. I år badet han til og med i september.

Adampour tror flere idrettsanlegg og bedre kulturtilbud er viktig for de stedene som strever mest med å skape en opplevelse av samhold. I fremtiden håper han det blir mer kontakt mellom de ulike bydelene.

– Det er fortsatt ganske store skiller mellom bydelene. Jeg håper politikerne jobber med å skape kontakt og samhold på tvers av de områdene i byen.

Her kan du stemme på Årets osloborger 2018: