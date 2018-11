Natt til fredag har vært ganske hektisk for politiet i Oslo. Det startet med en knivstikking i Oslo sentrum. Deretter har det vært flere ordensforstyrrelser i Hegdehaugsveien.

Ved 02.45-tiden fikk politiet melding om at flere personer slåss i den populære utelivsgaten rett ved slottet. Da politiet stoppet slåsskampen, skal en av kamphanene ha spyttet blod på ansiktet til en politimann.

– I denne episoden ble to menn pågrepet. Den ene for å ha deltatt i slåsskampen. Den andre for å ha spyttet blod på politiet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten ved 05.30-tiden.

Måtte bruke pepperspray

Like etter stoppet noen vektere en mann som hadde knust ruten på et utested.

– Denne mannen var veldig utagerende og amper. Han ble til slutt pågrepet, sier Stokkli.

Etter de ovennevnte episodene valgte en patrulje å være til stede i Hegdehaugsveien for å observere det som skjedde. Da kom en mann bort til politibilen og spytter på den.

– Da politimennene prøver å prate med mannen, går han til angrep på tjenestemennene. Han agerer så kraftig at politiet må bruke pepperspray for å roe ham ned, sier Stokkli.

Også denne karen ble pågrepet til slutt.

– Ikke bra

Alle de fire pågrepne er menn i 20- og 3-årene.

– Det er mange som pleier å være ute i Hegdehaugsveien natt til fredag. Det er ikke bra at noen oppfører seg på denne måten, sier Stokkli.