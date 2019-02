Syklister som kommer ned Kongsveien fra Nordstrandsplatået og Dyvekes vei fra Manglerud og Abildsø møter sperringer på begge veiene som er tilrettelagt for sykkel inn mot sentrum. Dette er stikk i strid med det rødgrønne byrådets politikk, som stiller krav om at alle som graver i veien legger til rette for syklister.

For myke trafikanter er veiarbeid noe av det farligste som er. Tolv fotgjengere og syklister mistet livet i forbindelse med veiarbeid mellom 2005 og 2009, viser en rapport fra Statens vegvesen. Det var over halvparten av de 23 som døde i forbindelse med veiarbeid i disse årene. Veivesenet konkluderte med at "ulykkesanalysene avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende".

I 2016 laget Oslo kommunes sykkelprosjekt en veileder som viser hvordan det skal tilrettelegges for gående og syklende når det bygges i og inntil gatene. Poenget er å hindre ulykker.

Omsyklingsveier skal skiltes, og syklister og fotgjengere holdes fra hverandre. (Se egen faktaboks).

Kagge, Gunnar

Ingen veier fører til sentrum

I februar graves det i begge veiene tilrettelagt for syklende som kommer ned Kongsveien og Dyvekes vei, sørøst i Oslo.

Bispegata er helt stengt, etter fare for leirras i byggegropen til Follobanen. Det blir den i alle fall til tirsdag. For syklister er det ikke merket noen omkjøring.

Alternativet er Grønlandsleiret, men der er veien stengt ved Grønland kirke. Vakter sender syklister opp på gangveien forbi kirkedøren. Også Åkebergveien er stengt for dem som kommer fra Vålerenga og Kvernerdalen.

Der Grønlandsleiret går over i Stenersgata er veien helt stengt for trafikk inn mot sentrum. Det er ingen omskilting for syklister.

Eneste alternativ for syklister som ikke vil plage fotgjengere på fortau når de skal inn til området rundt Jernbanetorget og Stortinget er å bruke Schweigaards gate. Den er en hovedåre for bussene som skal til bussterminalen og annen kollektivtrafikk. Det er stor trafikk og ingen tilrettelegging for syklister.

Kagge, Gunnar

Fakta: Fra kommunens egne råd om graving og sykling: For fotgjengere og syklister skal det som hovedregel tilrettelegges med hver sin separate trasé forbi arbeidsområdet. Traséene skal merkes tydelig med skilt og avgrenses med ledeskinne. Det skal være langsgående sikring mot arbeidsområder og mot kjørefelt. Ved omlegging av sykkeltrafikk skal syklister ikke ledes til fortau eller gågater. Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er bare tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. I gater som er tilrettelagt med sykkelfelt skal enten sykkelfeltet opprettholdes eller det skal legges til rette for alternativ rute for sykkel. Vurderinger som beskrevet i kapittel 3.2 skal legges til grunn. I gater som er tilrettelagt med toveis sykkelfelt skal motstrøms sykkelfelt beholdes i en midlertidig enveisregulert situasjon. Det kan aksepteres medstrøms sykling i blandet trafikk i lavtrafikkerte gater og hvor hastigheten ikke overstiger 30 km/t. Konsekvenser skal vurderes nærmere i risikovurderingen. Hvis sykkelvei stenges må det tilrettelegges for alternativ sykkelvei så nær den opprinnelige traseen som mulig.

Syklister må opp på fortauet

Kagge, Gunnar

«Vi er klar over at det i en del gater i byen, og særlig i sentrum, nå er utfordringer med fremkommeligheten både for fotgjengere, syklister og andre trafikanter.», skriver presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i en e-post til Aftenposten.

«Når Bymiljøetaten godkjenner graving på kommunal grunn legges det alltid inn i vedtaket at den som skal grave må sørge for fremkommelighet for fotgjengere og sykkel. Hvis det er nødvendig å stenge av veien skal det skiltes med alternative omkjøringsveier», fortsetter hun.

Når det gjelder de konkrete problemene for syklister i Grønlandsleiret, skriver hun at det ikke er kommunen, men Fortum Oslo Varme, som legger fjernvarme.

Kagge, Gunnar

Når det gjelder Stenersgata: «Stenersgata skal ikke være stengt for syklister og fotgjengere, men dessverre må syklister benytte fortauet forbi Oslo Spektrum i en periode.».

Hun fortsetter: «Jeg har fått forsikringer fra prosjektet at det skal være mulig å sykle gjennom Stenersgata gjennom hele anleggsperioden, selv om det ikke nødvendigvis blir ideelle løsninger. Mangel på areal gjør det vanskelig å få til optimale sykkelforhold.»

På spørsmål om hvordan dette stemmer overens med kommunens egne retningslinjer om at «Ved omlegging av sykkeltrafikk skal syklister ikke ledes til fortau eller gågater», henviser hun til den politiske ledelsen. Før helgen var byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg ikke tilgjengelig for kommentar.