Lurte til seg 22 sekker med doruller fra skoleelevene

Dorulldugnad er blitt et kjent begrep i mange familier med tenåringsbarn, men dorulltyver er ikke like innarbeidet. Derfor ble både tenåringer og deres foreldre tatt på sengen da de ventet på et lass med doruller på Bjølsen skole mandag kveld.

9.-klassingene ved Bjølsen skole har nemlig forhåndssolgt doruller til inntekt for Berlin-tur, melder lokalavisen Nordre Aker Budstikke.

Forsvant med 22 ruller

Ifølge lokalavisen sto en hvit varebil klar ved skoleområdet da traileren med dorullene ankom skolen mandag. Før noen rakk å reagere, kjørte den hvite varebilen frem og tok med seg 22 pakker med doruller.

– En voksen person gikk bort til utleveringen og sa han skulle hente for en gutt på trinnet, navnet han brukte er også navnet til en på trinnet. Så tok han med seg dorullene og forsvant. Etter hvert forsto vi jo hva som var skjedd, og i tillegg så var det også en annen voksen som kom og skulle hente doruller for en «Henning». Men på trinnet går det ingen «Henning», så den gikk vi ikke på, forteller en mor til Nordre Aker Budstikke.

Kvinnen ønsker å være anonym.

Kontaktet politiet

Aftenposten har snakket med politiet som kan fortelle at de ble ringt opp av foreldrene som meldte ifra om hendelsen ved 19.10-tiden mandag.

– Vi ble kontaktet fordi noen hadde lurt elevene i forbindelse med en dugnadsaksjon. Vi kom til stedet etter hvert og så etter en hvit varebil, men fant den ikke, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Men foreldrene ville ikke gi seg så lett. De oppdaget den hvite varebilen utenfor storkiosken i Bergensgata.

– Vi stoppet og fikk kontakt med noen andre foreldre om saken. Det endte med at to av de andre fedrene fulgte etter den hvite varebilen, sier moren til avisen.

Fikk tilbake 17 sekker

Sjåføren stoppet etter hvert bilen og ga 17 av 22 sekker tilbake til faren som hadde hengt på lengst. Fem sekker var allerede borte.

– Så ekstremt nedrig å stjele fra elevene på denne måten! Og hvordan fikk de vite om utleveringen? Det meste av kommunikasjonen har jo skjedd i lukkede Facebook-grupper, sier moren til lokalavisen.