Ulykken skjedde ved avkjøringen til Bjørndal tirsdag ettermiddag.

Begge de involverte ble kjørt til sykehus. Den ene av dem var bevisstløs etter ulykken, mens den andre lå på bakken, men var bevisst.

– Det satt en person i hver av bilene. Den ene personen døde dessverre på Ullevål, mens den andre er kjørt til Ullevål, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Sykehuset opplyser til NTB tirsdag kveld at en 29 år gammel kvinne får behandling for moderate skader og bekrefter at en 41 år gammel mann er død etter frontkollisjonen.

Engeseth legger til at det foreløpig er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

Politiet bekreftet ved 19.30-tiden at de pårørende er varslet.