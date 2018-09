Byrådet i Oslo vil gi pressestøtte til Oslo-aviser

Klassekampen skriver at forslaget om pressestøtte til Oslo-aviser skal være en treårig forsøksordning, med mulig forlengelse om støtten viser seg å være en suksess. Bakgrunnen for å innføre en støtte er et ønske om stabilitet og langsiktighet for lokalmedier i hovedstaden. Tanken er at det vil bidra til bredere utvalg av stemmer i offentligheten, noe som er positivt av demokratiske grunner.

– Det er liten tvil om det er for få redaktørstyrte medier som dekker byen lokalt, og at det er for mange nyhetssaker som går under radaren, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Det er flere uavklarte spørsmål rundt støtteordningen, som hvem som skal administrere den og nøyaktig hvilke kriterier søkerne må oppfylle, annet enn at de må være redaktørstyrte og følge Vær varsom-plakaten.

Aktuelle aviser for ordningen kan være Akersposten, Nordre Aker Budstikke, Sagene Avis, Akers Avis Groruddalen, Nordstrands Blad og den nyetablerte nettavisen VårtOslo. Det vil også være mulig for riksdekkende aviser med en klar Oslo-profil å søke, slik at for eksempel Dagsavisen og Aftenposten kan få støtte.

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås synes på generelt grunnlag det høres ut som et veldig godt tiltak.

– Forutsatt at kriteriene er upolitiske, uavhengige og nøytrale, og at politikerne bevilger og så holder lang avstand til de konkrete vedtakene, sier Knut Olav Åmås.