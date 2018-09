– Så vidt jeg kjenner til, er sameiet hverken blitt invitert til informasjonsmøte eller involvert i prosessen. Det er kritikkverdig. Jeg tenker først og fremst på beboerne, sier Thomas Øverland Haneborg, styreleder i Amalienborg boligsameie, som har tilsammen 71 leiligheter i to gårder.

I revidert områderegulering for Skøyen vil Plan- og Bygningsetaten (PBE) rive bevaringsverdige Amalienborg for å utnytte eiendommen mer hensiktsmessig. Dette til tross for at både Byantikvaren (BYA) og Rådet for byarkitektur vil bevare den i sine høringsuttalelser. Også Riksantikvaren (RA) anbefalte bevaring.