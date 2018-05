Russeros fra Oslo-politiet

Mellom 10 og 12 russebusser var samlet utenfor McDonald's ved E18 i Asker i natt, og politiet meldte om aggressiv stemning blant de omkring 250 personene som var på stedet.

– Alle ville inn på McDonald's, men det ønsket ikke McDonald's. Det begynte å bli aggressiv stemning, men patruljen fikk kontroll, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet i hovedstaden opplyser at de var på til sammen tolv oppdrag i forbindelse med russefeiringen i natt. 1. mai er kjent for å være en stor festdag for russen og Oslo-politiet var forberedt på ekstra arbeid, men:

– Generelt sett vil jeg si at de har oppført seg fint. Det har vært lite reaksjoner fra politiets side. De skal ha ros for det, sier Sylju, som informerer om at det har vært én bortvisning og et pålegg om kjøreforbud.

– Jeg vil sammenligne natta som en vanlig natt til søndag, oppsummerer operasjonslederen.