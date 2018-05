Politiet fikk klokken 06.57 melding om brann i én russebuss. Klokken 07.16 hadde brannen spredt seg til flere russebusser og en næringsbygning.

Ifølge politiet er 60 personer evakuert i forbindelse med brannen. Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser at langt de fleste av disse er ansatte i firmaer ved næringsbygget.

– Det brenner fortsatt, men brannen er nå under kontroll. Det er uklart om noen av de evakuerte er russ. Vi vet ikke om det befant seg russ på stedet da det begynte å brenne. Sannsynligvis befant alle bussene seg inne i garasjen ved næringsbygget da brannen brøt ut, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved 08.30-tiden.

I 07.50-tiden opplyser politiets innsatsleder Torgeir Brenden at brannmannskaper har tatt ut oksygen- og acetylenflasker fra området der det brant.

– Tre personer som hadde tilhold i bygningen over der bussene sto parkert har fått tilsyn av helsepersonell etter å ha blitt eksponert for røyk, sier Brenden.

Per Annar Holm

En person skal være lettere skadet.

Det skal ikke ha vært russ i bussene som brant, opplyser Brenden.

Klokken 07.54 opplyser politiet at brannen er under kontroll. Ifølge Aftenpostens journalist på stedet har røyken avtatt betraktelig i 07.55-tiden.

Det ligger også en dieseltank like ved brannstedet, og politiet ba folk holde seg unna i frykt for at brannen kunne nå denne. Klokken 08.00 meldte politiet at eksplosjonsfaren var over.

Eksplosjonsfaren er over men det brenner fortsatt på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 2, 2018

Det er registrert en rekke virksomheter på adressen der det brenner, blant annet et eiendomsselskap, et vaktmesterfirma og flere håndverker- og rengjøringsselskaper.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser at politiet, brannvesenet og helsevesenet er på stedet med alle tilgjengelige ressurser. Et tosifret antall ambulanser og brannbiler er på plass ved skadestedet.

